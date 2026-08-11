東擎推出 AI BOX-A395搭配 AiKMSpark 加速企業 AI 落地應用

東擎（7710）今日宣布AI BOX-A395獨家搭載企業AI知識管理平台AiKMSpark，打造開箱即用的地端企業AI解決方案，協助企業在確保資料安全的前提下，加速生成式AI落地應用，並將企業知識轉化為可持續累積與運用的智慧資產。AI BOX-A395搭載AMD Ryzen AI Max+ 395處理器，整合CPU、GPU與NPU，提供最高126 TOPS AI 運算效能，打造兼具高效與精巧設計的AI工作站，滿足各類企業AI應用需求。

搭配由大型語言模型（LLM）驅動的AiKMSpark企業AI知識管理平台，企業可將內部文件快速轉化為持續擴充的智慧知識庫，透過自然語言即可完成資訊查詢、多文件分析、報告生成及智慧推理，在確保企業知識與資料皆留存在地端的同時，提升營運效率並加速企業AI導入。

企業知識是企業最重要的資產之一，但重要資訊往往散落於各類文件中，形成知識孤島，不僅增加員工搜尋資訊的時間，也讓寶貴經驗難以有效傳承與運用。隨著越來越多企業希望在兼顧資料安全與法規遵循的前提下導入AI，AiKMSpark提供具備Agentic AI 能力的安全地端AI知識管理平台，可將散落各處的企業文件快速整合，轉化為值得信賴、由AI驅動且持續擴展的智慧知識庫，更進一步將AI應用從知識查詢延伸至任務執行，可跨文件彙整與分析資訊，自動生成結構化報告，並輸出為PDF或Word文件，讓企業知識不只易於搜尋與取得，更能直接轉化為日常工作所需的成果，提升知識應用與工作效率。

同時，AiKMSpark協助企業快速建構符合主權 AI（Sovereign AI）架構的企業 AI 環境，在加速 AI 應用落地的同時，兼顧資料自主、安全與法規遵循。此外，透過地端部署，企業可避免雲端AI依使用量計費所帶來的成本不確定性，讓AI導入與預算規劃更具可預測性。透過縮短員工搜尋資訊時間，並提升跨部門知識共享效率，企業可有效提升工作效率、加速新人培訓、保留關鍵技術與經驗，協助員工更快速回應客戶需求、做出更精準的決策，進一步提升整體服務品質。從技術支援、產品文件管理、法規遵循、金融分析，或其他企業知識應用，AiKMSpark都能協助企業將累積多年的知識轉化為可持續創造價值的知識資產，提升營運效率，並強化企業長期競爭力。