聽新聞
0:00 / 0:00
瞄準中科2期擴廠！台積電供應鏈20大廠8月15日搶才 86%職缺起薪破4萬
台中市勞工局為協助台積電中科二期建廠供應鏈對接人才需求，和台積電資材管理組織與慈善基金會合作，8月15日將在台中世貿中心3樓大禮堂舉辦「台積電供應商聯合徵才」，邀集20家企業設攤，釋出上百個優質職缺，其中86%職缺起薪4萬元起跳，展現產業搶才的誠意與競爭力。
勞工局長林淑媛說明，市府非常重視半導體及關鍵產業的發展，這次邀請麗明營造、洋基工程、信紘科技及盟立自動化等20家知名台積電供應鏈大廠參加，提供包含環境系統設計規畫工程師、營建工程師、機電工程師及電控應用工程師等上百個多元專業職缺，全力支援半導體供應鏈的人力補實與中科二期開發案的建廠需求。
林淑媛指出，因應台積電擴廠所帶動的龐大人才需求，此次徵才活動攜手台積電資材管理組織與慈善基金會共同辦理，協助供應鏈廠商順利延攬所需人才，強化中部半導體產業聚落的人力支援能量；同時也為台中市民提供穩定、優質且具發展性的就業機會，實現在地就業、產業發展與城市共榮的多贏目標。
中市就業服務處說明，現場就服處設有「就業諮詢服務專區」，提供「婦女再就業」及「五五就業獎勵」等專案宣導與諮詢服務，協助求職者精準媒合。此外，活動當天更祭出「雙重好禮」加碼鼓勵求職者，前100名搶先報到入場者可獲限量「早鳥禮」，參與廠商面試者還可兌換「面試禮」，數量有限、送完為止。相關資訊，可至中市就業服務處官網查詢，或洽詢承辦單位06-3035198 楊小姐。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Galaxy Z Fold8 Ultra開箱！摺痕退散、多工效能 同時爽玩Pokemon GO、Pikmin Bloom
📢Sony 1000X THE COLLEXION耳機開箱！工地實測降噪效果 空間音訊秒置身電影院
📢電商平台買「全新庫存機」踩雷！電池循環44次還帶維修紀錄 網揭無良賣家手法
📢 Apple Pay、信用卡搭北捷「只扣1元」是沒刷到嗎？官方曝扣款規則秒懂
📢國家級「行動斷網」演習完整指引！NCC揭3重點：勿用手機處理重要工作
📢 LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。