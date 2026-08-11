瞄準中科2期擴廠！台積電供應鏈20大廠8月15日搶才 86%職缺起薪破4萬

台中市勞工局為協助台積電中科二期建廠供應鏈對接人才需求，和台積電資材管理組織與慈善基金會合作，8月15日將在台中世貿中心3樓大禮堂舉辦「台積電供應商聯合徵才」，邀集20家企業設攤，釋出上百個優質職缺，其中86%職缺起薪4萬元起跳，展現產業搶才的誠意與競爭力。

勞工局長林淑媛說明，市府非常重視半導體及關鍵產業的發展，這次邀請麗明營造、洋基工程、信紘科技及盟立自動化等20家知名台積電供應鏈大廠參加，提供包含環境系統設計規畫工程師、營建工程師、機電工程師及電控應用工程師等上百個多元專業職缺，全力支援半導體供應鏈的人力補實與中科二期開發案的建廠需求。

林淑媛指出，因應台積電擴廠所帶動的龐大人才需求，此次徵才活動攜手台積電資材管理組織與慈善基金會共同辦理，協助供應鏈廠商順利延攬所需人才，強化中部半導體產業聚落的人力支援能量；同時也為台中市民提供穩定、優質且具發展性的就業機會，實現在地就業、產業發展與城市共榮的多贏目標。

中市就業服務處說明，現場就服處設有「就業諮詢服務專區」，提供「婦女再就業」及「五五就業獎勵」等專案宣導與諮詢服務，協助求職者精準媒合。此外，活動當天更祭出「雙重好禮」加碼鼓勵求職者，前100名搶先報到入場者可獲限量「早鳥禮」，參與廠商面試者還可兌換「面試禮」，數量有限、送完為止。相關資訊，可至中市就業服務處官網查詢，或洽詢承辦單位06-3035198 楊小姐。