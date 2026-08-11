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學者籲：發揮 ICT 優勢打造實體 AI 應對中共無人系統戰

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

中興政策文教基金會11日舉行「台灣無人載具發展政策」公聽會。學者分別從「產業供應鏈」與「敵情威脅」兩大面向呼籲，台灣不僅要發揮資通訊（ICT）優勢，將無人載具打造為「物理性AI」重要產業，國防軍備更應跳脫單一載具思維，以因應中共未來網狀化、系統化的「蜂群作戰」威脅。

資策會產業研究所長洪春暉指出，儘管台灣目前的無人載具產業規模尚不及破兆美元的半導體產業，但若從「護國」的角度來看，無人載具有高度的「地緣戰略」與「供應鏈信任」價值，在國家安全、不對稱防禦及全球安全科技供應鏈中，扮演著不可或缺的關鍵角色。

洪春暉分析，未來的科技亮點將是「物理性AI（Physical AI）」，而無人載具正是將AI從雲端虛擬世界延伸至實體環境的重要載體。台灣擁有三大先天發展優勢：可信賴的供應鏈、強大的ICT聚落、得天獨厚的驗證場域。

洪春暉建議，台灣應從過去的「授權生產」逐步走向「共同開發」。在向國際採購無人機時，應與對方建立長期合作模式，將「在地化」與「能力建構」納入採購條件，藉此幫助台灣廠商掌握開放介面與系統整合能力。

洪春暉也說，應同時透過建立在地維修、故障分析與軟硬體升級能力，將台灣深厚的ICT實力轉化為無人載具產業鏈的國際競爭力。

前國防大學中共軍事事務研究所長荊元宙教授指出，評估未來作戰，必須正視中共龐大的無人機產業規模與產能。截至今年3月底，中共實名登記無人機達380萬架、操作員43萬人，大中型製造企業約1,200家。

荊元宙表示，面對可能發生的台海衝突，中共勢必企圖速戰速決，但若戰事如烏克蘭或中東般陷入持久戰，台灣是否有持續生產、修改及補充無人載具的能力，將是首要考驗。更值得警惕的是兩岸在「作戰觀念」上的落差。

荊元宙觀察到，台灣法規與預算仍停留在「單一載具」，中共早已強調「系統」。中共當前的準則為「泛在雲聯，多域一體，智能自主，無人爭鋒」，意即將陸、海、空三軍的無人載具透過通訊與指揮網路，組合成一個完整的網狀化系統，這與台灣分散在各軍種的視角截然不同。

對於未來的作戰場景，荊元宙特別點出2031年至2032年的關鍵時間節點（適逢習近平可能進入第五任期），並點名中共兩大威脅武器。

第一，四川艦（大型無人機航母），該艦將作戰前線大幅往前推，讓以往無法跨越台灣海峽的小型無人機得以部署，預計2031年將可服役並形成初始戰力。第二，九天無人機，這款去年試飛成功的「航空母機」，未來具備釋放大量「蜂群（Swarm）」戰鬥機的能力。

荊元宙呼籲，未來台灣面對的將不再是零星的無人機，而是大規模的「系統蜂群戰」。國防部在編列預算與制定戰略時，必須跳脫僅僅購買「載具」的思維，要有能力去想像並預備六年後真正將面對的高科技系統戰場景。

中共 統戰 載具

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