AI 需求推升電子材料缺口 南亞玻纖、銅箔、CCL 陸續漲價

隨AI算力需求大增，PCB上游材料需求緊缺，南亞（1303）日前指出，電子材料面臨嚴重供需缺口，陸續調漲玻纖絲、玻纖布、銅箔、銅箔基板等材料價格，將加碼第3季貢獻營收。

南亞日前表示，美系四大雲端服務供應商（CSP）擴大資本支出，直接帶動供應鏈最上游電子材料面臨結構性缺貨、漲價。加上人工智慧（AI）伺服器因晶片面積擴大、層數增加、訊號傳輸速度與功耗暴增，對於中高階材料需求殷切，但新擴建產能卻受限於設備商供應能力，使電子材料面臨嚴重的供需缺口，市況暢旺。

因應需求緊缺市況，南亞指出，已陸續調漲玻纖絲、玻纖布、銅箔、銅箔基板等材料價格。其中，玻纖絲部分，因電子級細絲、低介電與低熱膨脹係數等特殊玻纖供應吃緊，南亞除配合市場需求，增加電子細絲與特殊玻纖產量外，也調漲價格。玻纖布則因產能提升、低熱膨脹係數布種銷售成長，並同步售價調漲。

銅箔也因高頻銅箔市場需求強勁，接單佔比提高，加上各規格均調漲加工費，市況呈「價、量齊揚」態勢。

此外，銅箔基板也因上游玻纖布原料供給緊張，同業原料取得受限，市場對南亞材料詢價及下單比例提升。同時，南亞表示，除加速擴大高階產品占比，中低階材料也依原料成本進行價格調整，預期進一步挹注8月、第3季營收提升。