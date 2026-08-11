正文高階800G、1.6T光模組可望第4季出貨 全年拚賺錢

網通廠正文科技（4906）積極布局高階光通訊與 AI 數據中心市場，低速光模組與數據中心網路設備已陸續出貨，高階 800G、1.6T 光模組則可望自第4季開始出貨。

正文認為，在地緣政治與資安防護趨勢下，正文作為臺廠可望爭取轉單商機。

正文第2季合併營業收入達36.13 億元，季增 16%；營業毛利 4.39 億，季增 36%，單季毛利率回升至 12.2%。不過，在策略轉型與原物料壓力下，營業損失 1.16 億，稅後淨損 0.31 億，每股虧損 0.1元，相較第1季每股虧損 0.32 元大幅收斂。

累計上半年，正文合併營業收入為67.25 億元，營業毛利 7.61 億元，毛利率 11.3%，稅後淨損 1.63 億元，每股虧損 0.42 元。

正文表示，營收衰退主因公司正值商業模式轉型，原先透過設備商間接出貨的訂單逐漸減少，而直接供貨給營運商的開發期較長，導致新舊訂單交替出現階段性落差。

正文指出，隨著直供轉型進入尾聲，營收年減幅度已逐漸收斂，預估將築底回穩，全年獲利有機會轉虧為盈。

營業成本方面，正文表示，因新投入之高速光模組產線尚未進入量產階段，加上 AI 需求帶動部分原物料出現漲價情形，短期內毛利率承壓。對此，積極推動新產品量產進程，並積極與客戶協商，將相關成本逐步反映至產品售價，相關轉嫁效益已體現於第2季，單季毛利率由第1季的10.4%提升至第2季12.2%。