聽新聞
0:00 / 0:00
正文高階800G、1.6T光模組可望第4季出貨 全年拚賺錢
網通廠正文科技（4906）積極布局高階光通訊與 AI 數據中心市場，低速光模組與數據中心網路設備已陸續出貨，高階 800G、1.6T 光模組則可望自第4季開始出貨。
正文認為，在地緣政治與資安防護趨勢下，正文作為臺廠可望爭取轉單商機。
正文第2季合併營業收入達36.13 億元，季增 16%；營業毛利 4.39 億，季增 36%，單季毛利率回升至 12.2%。不過，在策略轉型與原物料壓力下，營業損失 1.16 億，稅後淨損 0.31 億，每股虧損 0.1元，相較第1季每股虧損 0.32 元大幅收斂。
累計上半年，正文合併營業收入為67.25 億元，營業毛利 7.61 億元，毛利率 11.3%，稅後淨損 1.63 億元，每股虧損 0.42 元。
正文表示，營收衰退主因公司正值商業模式轉型，原先透過設備商間接出貨的訂單逐漸減少，而直接供貨給營運商的開發期較長，導致新舊訂單交替出現階段性落差。
正文指出，隨著直供轉型進入尾聲，營收年減幅度已逐漸收斂，預估將築底回穩，全年獲利有機會轉虧為盈。
營業成本方面，正文表示，因新投入之高速光模組產線尚未進入量產階段，加上 AI 需求帶動部分原物料出現漲價情形，短期內毛利率承壓。對此，積極推動新產品量產進程，並積極與客戶協商，將相關成本逐步反映至產品售價，相關轉嫁效益已體現於第2季，單季毛利率由第1季的10.4%提升至第2季12.2%。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Galaxy Z Fold8 Ultra開箱！摺痕退散、多工效能 同時爽玩Pokemon GO、Pikmin Bloom
📢Sony 1000X THE COLLEXION耳機開箱！工地實測降噪效果 空間音訊秒置身電影院
📢電商平台買「全新庫存機」踩雷！電池循環44次還帶維修紀錄 網揭無良賣家手法
📢 Apple Pay、信用卡搭北捷「只扣1元」是沒刷到嗎？官方曝扣款規則秒懂
📢國家級「行動斷網」演習完整指引！NCC揭3重點：勿用手機處理重要工作
📢 LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。