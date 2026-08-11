台中市府攜手台積電舉辦供應商聯合徵才 8月15日台中世貿盛大登場

為協助台積電（2330）建廠供應鏈企業精準對接在地優質人才，台中市政府勞工局與台積電資材管理組織與慈善基金會合作，將於8月15日在台中世貿中心3樓大禮堂擴大辦理「台積電供應商聯合徵才」。

此次聯合徵才邀集盟立自動化（2464）、洋基工程（6691）、信紘科技（6667）、麗明營造等20家供應鏈企業現場設攤，釋出超過上百個優質職缺，同時因應中科二期建廠與整體產業發展的人才需求，歡迎有求職或轉職需求的市民踴躍參加面試。

台積電中科1.4奈米先進製程晶圓廠工程，第一階段基樁工程陸續完工，並展開設備棟(CUP)及辦公室工程，四座廠房(FAB)中的前二座也完成發包，由達欣工程、互助營造得標，現正進行鋼構作業，第一座廠房有望趕在明年4月前完工，工程進度明顯超前。

勞工局長林淑媛表示，台中市政府非常重視半導體及關鍵產業的發展，因應台積電擴廠所帶動的龐大人才需求，勞工局此次特別與台積電資材管理組織與慈善基金會合作，邀請知名台積電供應鏈大廠參加，打造專屬於台積電優良供應商與中市求職民眾的優質就業媒合平台。

現場提供包含環境系統設計規劃工程師、營建工程師、機電工程師及電控應用工程師等超過上百個多元專業職缺，全力支援半導體供應鏈的人力補實與中科二期開發案的建廠需求。

值得注意的是，此次活動高達86%以上的職缺起薪達4萬元以上，展現半導體供應鏈極具競爭力的薪資待遇。

鑑於求職者對台積電供應鏈產業發展前景及就業穩定性具有高度認同，此次活動特別聚焦基層技術人才招募，透過精準媒合機制，有效串聯企業用才需求與在地人才資源。

勞工局期盼藉由此次合作，協助供應鏈廠商順利延攬所需人才，提升企業招募效能，進一步強化中部半導體產業聚落的人力支援能量；同時也為台中市民提供穩定、優質且具發展性的就業機會，實現在地就業、產業發展與城市共榮的多贏目標。

中市就業服務處說明，現場除了提供豐富的半導體供應鏈職缺外，就服處亦設有「就業諮詢服務專區」，提供「婦女再就業」及「五五就業獎勵」等專案宣導與諮詢服務，協助求職者精準媒合。

此外，活動當天更祭出「雙重好禮」加碼鼓勵求職者：前100名搶先報到入場者即可獲得限量「早鳥禮」；現場參與廠商面試者還可兌換「面試禮」，數量有限、送完為止。相關活動細節及職缺資訊，可以至中市就業服務處官網(https://www.eso.taichung.gov.tw/)查詢。

2026中科園區就業博覽會活動現場，湧入大批求職民眾。台中市政府勞工局／提供

台積電人資向求職民眾進行公司簡介與工作內容說明。台中市政府勞工局／提供