培育「護國神木」！無人機協會三建言 籲朝野整合法案

朝野各版無人機條例日前通過初審，尚待黨團協商。中興政策文教基金會11日舉行「台灣無人載具發展政策」公聽會，台灣無人機產業技術整合協會理事池明洋表示，台灣應奠基於「護國神山」晶片與AI優勢，將無人載具產業培育成下一棵「護國神木」，盼朝野整合草案優點，推動產業發展。

針對國內無人載具產業發展的現況與困境，池明洋點出，台灣雖擁有涵蓋監控、車用電子、電子代工、航太維修與晶片設計的堅強多元供應鏈，但目前在空域、海域的測試申請程序繁瑣，實戰經驗難以累積。台灣「護國神山」晶片模組非常優秀，不過平台的整合還需要加把勁。

池明洋說，協會思考「無人載具的產業能否成為護國神山？」他認為，首先會變成「護國神木」，在神山之上發展，會更為貼切。必須善用台灣現有AI平台，做共同開發，發展量產的產業鏈。

池明洋表示，無人載具在商用、軍規使用之中，針對人力缺口、國防應用跟非紅供應鏈，迎來了非常龐大的商機。不過目前新廠的建設非常緩慢，通常三年、四年以後才能完成，通常都來不及出貨。包廠的生產已成新常態，台灣必須建立相的平台。

為解決此痛點，他建議台灣應借鏡國際成功案例。如烏克蘭成立「Brave1」共同採購平台，透過戰功回報與商業折扣機制，上線僅一年便創下10億美元（1 Billion）的驚人交易量；此外，美國「Dominus program」也成功整合了複雜的軍購供應鏈與原型開發。

池明洋表示，台灣政府現有「共同供應契約平台」即是很好的前身，若能進一步將預算制度彈性化，如預算保留機制，並與無人載具接軌，將能大幅縮短新廠建設的空窗期，快速搶占商機。對於立法院正在研擬「無人載具條例草案」，他代表協會提出三大具體建言。

第一，從各版本條例來看，感受到朝野立委非常認真想幫台灣發展產業，所以這些條例有非常多優點。協會認為，若能整合各黨派條例的優點，變成一個版本，那就是台灣產業的福氣了。

第二，對產業而言，編列預算選最高的，一定是比較好的。特別預算也是需要的，因為過程中必須採購一些成熟技術。另需建構共同採購和AI升級平台，逐步落實國產化比例。具備實戰經驗的無人載具公司，都是在台灣以外的新創公司，所以還是需要特別預算，外購技術來申請發展。

第三，有關AI方面，烏克蘭廠商曾向他表達，他們沒有辦法像美國一樣建立這麼大的平台。如果台灣能夠建構無人載具AI平台，烏克蘭會非常希望跟台灣合作。

公聽會現場，池明洋也實地展示了具備高度自主能力的「機器狗」。該機器狗已成功完成立法院議場的自主巡檢，透過搭載光達（LiDAR）進行場域建模，結合日夜間視覺影像與雷達，能精準辨識潛伏人員或危險異常狀況，再藉由4G/5G及抗干擾通訊，將即時影像回傳至指揮台。

池明洋提到，機器狗也具備上下樓梯、承載各類酬載模組等優異機動性，在地面型無人載具市場中極具商業潛力。機器狗雖自美國進口，但美方高度期盼與台灣供應鏈深度合作。

池明洋強調，台灣完全有能力100%自主製造這類機器狗，且關鍵零件在國內皆可取得；目前協會已有完整的產製計畫正在推進。未來若達到一定量產規模，單機硬體成本，有望大幅壓低至新台幣數百萬元以下。