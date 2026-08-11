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聯電股價第2季大漲108元 矽統每股淨值竄升至95元
聯電股價第2季大漲108元，漲幅達1.91倍，矽統持有聯電2.66億股，持股市值激增新台幣287億元，每股淨值隨著水漲船高，竄升至95.34元。
受惠人工智慧（AI）相關電源管理晶片需求強勁，半導體成熟製程產能吃緊，晶圓代工廠聯電和世界先進陸續宣布調漲報價。
在漲價題材發酵，外資買多賣少推升下，聯電第2季股價自56.5元飆升至164.5元，大漲108元，漲幅達1.91倍。矽統為聯電大股東，持有聯電2.66億股，持股市值激增287億元，每股淨值竄升至95.34元。
矽統近年接連收購聯璟半導體、紘康和廈門凌陽華芯，本業營運順利好轉，第3季聯電股利6.95億元入帳，將貢獻矽統每股獲利逾1.3元，推升矽統獲利表現。
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