聯電股價第2季大漲108元 矽統每股淨值竄升至95元

伺服器滑軌大廠川湖科技創辦人兼董事長林聰吉167億美元（約新台幣5386億元）個人淨資產，超越國巨董事長陳泰銘，正式躍居台灣新首富，他資產還在持續累加中 。出身路竹的立法院前院長王金平說，川湖從路竹起家，他和林董曾有一面之緣，林總吉堅持「極簡單的事做到完美最好」的經營理念是川湖成功的原因。

2026-08-11 13:01