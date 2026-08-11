台積攜手索尼 衝影像感測器

台積電（2330）傳積極擴大日本布局，有意與日商索尼（Sony）集團合資約1兆日圓（約新台幣2,000億元）成立新公司，最快2029年在日本熊本縣量產新一代影像感測器晶片，供應蘋果iPhone，並搶攻AI控制的機器人和車輛的實體AI市場。

彭博和日媒引述知情人士報導，合資公司將由索尼持股約六成並掌握控制權，台積電持股約四成。雙方預料近期敲定量產投資案，並在2027年3月底前成立合資公司，但尚未決定資金投入時程。

對於相關消息，台積電昨（10）日僅指出，有關該公司與索尼的合作，請參考今年5月發布的新聞稿，目前無更新資訊可提供。台積電於5月和索尼發布共同新聞稿提到，雙方已簽署一份不具約束力的合作備忘錄，為研發與製造下一世代影像感測器建立策略合作關係。

據悉，雙方計劃在索尼半導體解決方案位於熊本縣合志市的現有影像感測器廠內，興建新生產線和研發設施。