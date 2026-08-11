聽新聞
0:00 / 0:00
台積迎微軟新 AI 晶片大單
科技媒體The Information引述知情人士報導，微軟預計今年秋季發表新一代的自研AI晶片「Maia 300」，將交由台積電（2330）代工，雙方已在洽談階段。微軟並規劃明年大幅增加這款新自研晶片產量，為台積電先進製程增添新動能。
報導指出，微軟目前的自研AI晶片「Maia 200」採用率緩慢，但仍做出要發展下一代新品的決定。
一名知情人士透露，微軟計劃今秋發新款Maia 300晶片，最快可能會在下個月亮相。
另一名消息人士則說，微軟一直與台積電磋商，希望取得可在2027年交付逾30萬顆Maia 300晶片的產能。這比微軟迄今所生產的數萬顆Maia 200晶片高許多。
微軟希望最終取得逾100萬顆Maia 300的產能，但相關計畫仍可能受限於零組件供應，以及與台積電產能協商進展。此舉將有助降低對第三方供應商的依賴。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Galaxy Z Fold8 Ultra開箱！摺痕退散、多工效能 同時爽玩Pokemon GO、Pikmin Bloom
📢Sony 1000X THE COLLEXION耳機開箱！工地實測降噪效果 空間音訊秒置身電影院
📢電商平台買「全新庫存機」踩雷！電池循環44次還帶維修紀錄 網揭無良賣家手法
📢 Apple Pay、信用卡搭北捷「只扣1元」是沒刷到嗎？官方曝扣款規則秒懂
📢國家級「行動斷網」演習完整指引！NCC揭3重點：勿用手機處理重要工作
📢 LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。