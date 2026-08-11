看好半導體四台廠 大摩按讚
摩根士丹利證券（大摩）近日赴香港針對大中華半導體產業舉行路演，投資人高度關注包括AI資本支出的投資資本回報率等六大議題，並持續看好台積電（2330）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）、信驊（5274）等四大台廠，均給予「優於大盤」評級。
大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，根據相關機構投資人的反饋，關注的六大議題分別為：一、AI資本支出的投資資本回報率。投資者爭論的焦點，已從「AI需求是否真實」轉向「邊際回報能否跟上如此龐大的資本投放規模」。
目前來看，根據各大CSP管理階層的表態，顯示市場信心依然高昂，新上線的產能基本上剛開出就被迅速消化；然而，不斷攀升的支出曲線，也為未來的雲端業務成長、AI貨幣化（變現能力）及自由現金流的轉化率拉高了門檻。
二、記憶體市場規模有多大，引發了愈來愈多投資人的爭議。對此，根據大摩對2027年雲端資本支出的拆解分析中，在高達1.5兆美元的總預算裡，記憶體占據53%，而運算晶片（包含GPU、ASIC與CPU）則占據20%。
三、晶片出貨量與耗電量間的關係，是投資人最頻繁提問的問題。詹家鴻說，預估2027年CoWoS產能所推估的晶片出貨量約1,900萬顆，以每顆GPU、ASIC平均熱設計功耗（TDP）2kW計算，約需38GW的新增電力供應。
四、記憶體吸引的關注度，依然高於邏輯／算力半導體。香港投資者對記憶體類股的興趣，依然高於台積電、日月光及聯發科等邏輯晶圓代工與IC設計業者。詹家鴻認為這是因為記憶體類股波動度較大，吸引了更多資金布局。
五、記憶體領域中，動能型與價值型投資人的參與出現分歧。香港動能型投資人對於記憶體股價的回升態度較為保守；價值型投資人則相當看重記憶體公司潛在的現金回饋，他們願意使用本益比來評估，並利用近期拉回時逢低承接。
六、投資重心轉移。詹家鴻對DRAM、NAND等大宗標準化半導體依然看多。不過，部分動能型投資人預期該族群將進入盤整期，他們將注意力轉回「以量取勝」的標的，或是能為AI基礎設施創造附加價值的商業模式與技術。
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