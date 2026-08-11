華新科：評估赴美設廠

華新科（2492）董事長焦佑衡昨（10）日表示，AI需求持續升溫，使得被動元件供應吃緊，「漲價勢在必行」。華新科加快擴產腳步，今年預計投入約40億元資本支出，且既有廠房空間已預先備妥，有助縮短擴產時程。全球布局方面，評估赴美設廠，惟目前尚無具體計畫。

華新科昨日並公告7月合併營收44.44億元，創2018年10月以來、近八年高點，月增12.2%，年增42%，反映近期被動元件市場需求強勁；前七月合併營收253.72億元，年增18.66%。

PSA華科事業群昨日與台北科技大學簽署產學合作計畫，焦佑衡出席受訪提到，近期被動元件市況維持穩定向上，與過去全面性缺貨不同，本波需求主要集中在AI等特定領域，部分特殊品項供應相對吃緊，因此，華新科將針對AI相關的各式被動元件，加緊擴產。

焦佑衡說，華新科過去已預先準備廠房空間，相較目前台灣不少業者面臨廠房空間難尋，華新科具備快速擴產條件，因此這一波產能擴充速度可望較快，樂觀看待後續進度。

全球生產布局方面，華新科當前於日本、新加坡等地均有生產據點，針對是否赴美設廠，焦佑衡回應，公司確實有評估，但尚未形成具體計畫。

他認為，日本、新加坡等與美國關係密切的國家，當地生產的產品可直接供應美國市場，加上日本製造成本「沒有想像中這麼貴」，因此，部分產品未必需要直接移往美國生產。