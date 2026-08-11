鴻海電動車四路並進 明年出貨向上

鴻海（2317）電動車首次出海到紐澳市場，伴隨台灣的Cavira與Bria車款銷售暢旺，以及日本FUSO電動巴士與波蘭電動車計畫持續推進，鴻海集團四路並進，帶動2027年電動車出貨量更勝今年。

鴻華先進董事長李秉彥之前就表示，鴻華先進的電動車平台自推出以來，已獲得來自日本、歐洲和美國等多地合作夥伴的肯定，並在與中國大陸等強勢對手的比較中脫穎而出。期望台灣消費者能給予支持，讓台灣的電動車不僅在本地銷售，更能成功走向世界。

針對海外市場，他說，與三菱汽車在紐澳市場的合作計畫照常進行，預計在第3季末至第4季初展開。

電動巴士方面，鴻華已獲得基隆電動公車訂單，在今年陸續交車；高雄橋頭的商用車工廠已開始生產第二代電動巴士Model T，可以突破過去一年只能生產100台電動巴士的限制。同時，與日本FUSO的合作案，是以全球市場為目標，將以Model T電動巴士銷售至全球市場。

鴻華說，2027年是銷售更完整的一年，台灣市場的Bria與Cavira明年都是全年一整年販售，因此，出貨量將比今年更高，紐澳市場也是一樣，明年是完整銷售的一年，因此，2027年展望同樣樂觀。