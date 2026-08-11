鴻海電動車進擊海外報捷 旗下Model B獲三菱導入

鴻海（2317）電動車進擊海外報捷，旗下Model B電動車獲得日本三菱汽車導入打造為新車款，將於第4季問世，後續將在紐西蘭與澳洲市場銷售，增添鴻海集團業績成長力道。

三菱汽車旗下三菱汽車紐西蘭（MMNZ）昨（10）日宣布，旗下最新ASX VR-e電池電動車（BEV）將於第4季問世。該新車款由鴻海轉投資鴻華先進開發，在裕隆苗栗三義廠生產，採用鴻海Model B電動車打造，將陸續銷往紐澳市場。

三菱表示，ASX VR-e是與知名義大利設計公司Pininfarina，以及鴻華先進合作開發，並獲得MMNZ在地專業支持。MMNZ擁有全國超過60家經銷商，並擁有超過50年支持紐西蘭駕駛的經驗，具備讓全新ASX VR-e成為電動車客戶特別有吸引力的知識與基礎設施。

鴻海和裕隆合資的鴻華先進是在2025年6月中旬宣布，與三菱汽車正式簽署電動車開發合約，雙方主要開發右駕市場產品，供應三菱汽車在紐西蘭和澳洲市場需求。

鴻華先進表示，已獲得多家國際客戶支持，加速落實產品由台灣走向國際的目標，針對紐西蘭和澳洲市場的布局，該公司與日本三菱汽車合作的電動車款，預計第3季底到第4季初推出，加上Cavira與Bria兩大車款持續熱銷，將帶動下半年業績明顯成長。

三菱表示，相關電動車將由裕隆台灣三義廠負責生產。裕隆當時表示，日本三菱汽車是集團長期合作夥伴，也是此次爭取到日本三菱汽車OEM電動車型、委由裕隆汽車三義廠生產的重要關鍵。

MMNZ營運長強斯頓（Tony Johnston） 表示，全電動的ASX VR-e反映三菱長期致力於協助紐西蘭駕駛人從傳統動力車輛過渡的承諾。

強斯頓表示「對於考慮購買電動車的紐西蘭人來說，ASX VR-e結合了先進技術與他們熟悉且信任的品牌的信心。」

他指出，「在快速變化的市場中，ASX VR-e買家可以放心，他們的車輛由一家在紐西蘭深耕、擁有豐富經驗、基礎設施與承諾的公司支持，能夠長期支持他們未來。」