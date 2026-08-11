國巨業績連五月飆新高 上月增5%
被動元件大廠國巨（2327）昨（10）日公告7月合併營收161.31億元，連續五個月改寫單月新高，月增5%，年增51.5%；前七月合併營收987.53億元，年增33%。
國巨說明，7月業績續寫新猷，主要受惠AI相關應用需求強勁，標準品及特殊品亦呈現穩定成長，各產品應用也呈溫和成長。國巨昨天股價漲33元、收573元。
展望未來，國巨表示，隨著AI應用需求持續增加，電子元件產業正迎來結構性轉變，公司持續密切關注相關發展。儘管地緣政治情勢仍存在不確定性，客戶庫存水位目前維持健康，該公司將審慎因應經濟環境變化，並彈性調整，以降低關稅政策及匯率波動帶來的影響。
法人認為，相較於日、韓等地國際被動元件大廠，國巨高階積層陶瓷電容（MLCC）產品市占率約為10%至20%。下一世代Vera Rubin平台MLCC用量將較Blackwell平台近翻倍成長，且高階MLCC產品耗用產能為中低階MLCC產品的八至十倍，全力推動市場對MLCC的用量，有利國巨。
隨著日、韓被動元件廠高階MLCC產能滿載，法人看好國巨將受惠訂單外溢效應，在中低階MLCC訂價權將有更大的市場主導能力，進一步帶旺營運。
法人研判，未來市場在伺服器及車用需求增加，供需缺口擴大使得產品持續漲價，供應商或通路商將提前進貨並控制庫存水位。
觀察國巨2017年至2019年的存貨狀況，2017年第4季起存貨明顯增加、並延續五季至2019年首季，存貨才開始下降，就目前狀況來看，2026年首季庫存僅較去年第4季小幅增加，正向看待整體被動元件市況將續強。
國巨先前在法說會釋出被動元件供需轉強的觀點，預期本季標準品以及特殊品產能利用率都將攀升，本季標準品產能利用率將由第2季約八成提高至九成以上，特殊品將維持九成以上高檔，整體產能利用率朝滿載靠攏。
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