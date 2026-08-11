馬斯克唱旺星鏈 年營收喊衝1兆美元台廠受惠
SpaceX執行長馬斯克再發豪語，預告旗下星鏈（Starlink）低軌衛星服務可望占全球傳輸流量五成，年營收將逾1兆美元，比現階段大增約50倍。
法人看好，星鏈業績將大爆發，搭載的低軌衛星數量也將激增，昇達科（3491）、華通（2313）、事欣科（4916）、啓碁等供應鏈出貨跟著暴衝。
其中，昇達科扮演重要角色，持續受惠星鏈擴大釋單。昇達科透露，大客戶持續發射下一代衛星，每年發射數量超過5,000顆，加上其他客戶積極發展衛星業務，推升上半年低軌衛星貢獻營收從去年同期59%提升到77%，毛利率也達56.9%，下半年衛星訂單持續增溫，貢獻營收占比可望達八成。
因應訂單需求，昇達科除七堵二廠、汐止二期、越南二廠今年陸續量產，越南三廠及越南新廠也將在下半年及明年陸續加入，同時透過併購拓展美國產能，並尋找泰國等其他新生產基地。
啓碁供應SpaceX用戶端設備，近期營收、獲利都繳出創新高佳績，法人指出，隨著大客戶SpaceX用戶數快速成長，2026年來自低軌衛星貢獻營收可望來到40%以上，下半年越南廠可望開出新產能，因應訂單成長需求。
衛星板大廠華通供貨SpaceX多年，幾乎是獨家供應商。法人指出，華通近期低軌衛星出貨穩定成長，隨著SpaceX的新一代V3穩定部署，將進入加速成長期，也成為推升華通今年營運逐季成長的關鍵之一。
工業電腦大廠事欣科也在低軌衛星產品出貨帶動下，第2季本業獲利創歷史新高，上半年每股純益5.45元，法人看好下半年會更好。
綜合外電報導，馬斯克接受矽谷投資人、Founders Fund合夥人暨《All-In播客》聯合主持人David Friedberg訪問時指出，星鏈可望承載全球互聯網五成流量，屆時年營收將可超過1兆美元，目前看來「實現此目標沒有明顯障礙」。
馬斯克分析，關鍵在於AI以及機器人將帶來遠遠超越人類的龐大數據傳輸需求，推升全球寬頻市場大幅成長，星鏈有機會拿下中國大陸以外市場25%市占率，對應年營收超過5,000億美元，長期來看，星鏈可望承載全球50%的網路傳輸流量，屆時年營收就會超過1兆美元。
根據法人預估，2026年星鏈營收上看180億至200億美元，馬斯克喊星鏈年營收衝破1兆美元，等於暴增50倍，意味星鏈除了持續加速發射新衛星，用戶數也將快速擴大。
法人指出，台灣廠商供應SpaceX關鍵零組件，從天上的衛星，地上的地面站（Gateway）以及用戶端設備（UT）無所不包，都將受惠。
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