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中華電打造無人機物流商業化驗證場域 送餐服務亮相
推動低空智慧物流，中華電信今天宣布，共同推動「嘉義亞創無人機物流計畫」，在嘉義縣打造全台首例於非偏鄉地區、進行常態化商業運作的無人機物流示範場域，並於「嘉義縣無人機日」首次亮相無人機送餐服務。
中華電信今天宣布，攜手點點全球、金屬工業研究發展中心、新樂飛無人機及中華系統整合等，共同推動「嘉義亞創無人機物流計畫」，在嘉義縣打造無人機物流示範場域。
中華電表示，透過整合5G通訊、智慧物流平台、空中廊道管理及AI應用等關鍵技術，建構完整的無人機物流服務模式，奠定台灣低空智慧物流及無人機商業化發展。
中華電說明，計畫獲經濟部產業技術司「無人載具科技創新實驗計畫（沙盒計畫）」及「無人載具科技實證運行補助計畫」支持，於嘉義縣太保市及朴子市建置實際營運場域，並於「2026嘉義縣無人機日－亞洲無人機AI創新應用系列活動」首次亮相無人機送餐服務，透過中華電信5G通訊及自主研發的無人機物流智慧平台，實現無人機配送流程自動化。
中華電強調，不同於過去無人機物流多以偏鄉物資配送、展示活動或單次飛行測試為主，計畫透過每日固定配送及持續營運，驗證無人機物流服務於真實生活情境中的可行性，建立國內低空智慧物流的重要示範案例。
中華電說明，截至目前，計畫已完成近1200件配送任務，累積約120小時飛行時數及1100公里飛行里程，展現無人機物流於真實營運環境中的穩定性與商業應用潛力。
為提升無人機物流營運效率，中華電信指出，建置全台首條5G空中廊道，提供無人機飛行過程中穩定的即時影像傳輸、飛航控制及遠端監管能力，打造安全可靠的低空通訊環境。此外，中華電信研究院自主研發多項無人機創新技術，實現多機協同運行模式，可由單一操作人員同時監控多架物流無人機執行配送任務，提升整體營運效率。
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