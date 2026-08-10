城鎮韌性演習降速 LINE Pay交易數略減、街口支付無異常

2026城鎮韌性演習今天下午在中部地區登場，首度演練行動網路降速，行動支付業者LINE Pay表示，與上週同時段相比，交易筆數略受影響，轉帳、儲值等服務筆數正常；街口支付表示，目前無掌握到異常狀況。

2026城鎮韌性（防空）演習今天下午在中部地區舉行，範圍包括苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市等7縣市，首度演練行動網路降速。

演練期間，指定區域內將進行行動網路降速，包含網路通訊軟體（如LINE、WhatsApp、M+等）、影音串流、視訊通話、社群媒體、線上遊戲、大型檔案下載，以及金融、購物、訂票等APP應用服務，將出現載入速度延遲等連線不穩狀況；語音通話、文字簡訊、災防告警細胞廣播訊息、透過固定網路連接的Wi-Fi服務不受行動網路降速影響。

針對行動支付工具狀況，LINE Pay表示，觀察到部分行動網路服務受到演練影響，民眾可能暫時無法正常上網，與上週同時段的交易筆數有略受影響，不過轉帳及儲值等服務筆數正常。

街口支付表示，目前無掌握到異常狀況；先前已經有公告對民眾說明，演練期間，街口支付部分交易可能出現付款延遲、回應時間較長或交易失敗的情形。若發生上述狀況，請改用其他網路連線方式 （如Wi-Fi），或於演練結束後再次操作付款。

全聯、愛買及全支付也陸續公告支付服務調整。全聯表示，配合中部城鎮韌性演習作業，影響範圍內暫停使用PX Pay、全支付、台灣Pay等電子支付方式。

愛買表示，暫停使用行動電子支付，均建議消費者改以現金、實體信用卡或悠遊卡、一卡通等方式結帳。