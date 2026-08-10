聽新聞
0:00 / 0:00
城鎮韌性演習降速 LINE Pay交易數略減、街口支付無異常
2026城鎮韌性演習今天下午在中部地區登場，首度演練行動網路降速，行動支付業者LINE Pay表示，與上週同時段相比，交易筆數略受影響，轉帳、儲值等服務筆數正常；街口支付表示，目前無掌握到異常狀況。
2026城鎮韌性（防空）演習今天下午在中部地區舉行，範圍包括苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市等7縣市，首度演練行動網路降速。
演練期間，指定區域內將進行行動網路降速，包含網路通訊軟體（如LINE、WhatsApp、M+等）、影音串流、視訊通話、社群媒體、線上遊戲、大型檔案下載，以及金融、購物、訂票等APP應用服務，將出現載入速度延遲等連線不穩狀況；語音通話、文字簡訊、災防告警細胞廣播訊息、透過固定網路連接的Wi-Fi服務不受行動網路降速影響。
針對行動支付工具狀況，LINE Pay表示，觀察到部分行動網路服務受到演練影響，民眾可能暫時無法正常上網，與上週同時段的交易筆數有略受影響，不過轉帳及儲值等服務筆數正常。
街口支付表示，目前無掌握到異常狀況；先前已經有公告對民眾說明，演練期間，街口支付部分交易可能出現付款延遲、回應時間較長或交易失敗的情形。若發生上述狀況，請改用其他網路連線方式 （如Wi-Fi），或於演練結束後再次操作付款。
全聯、愛買及全支付也陸續公告支付服務調整。全聯表示，配合中部城鎮韌性演習作業，影響範圍內暫停使用PX Pay、全支付、台灣Pay等電子支付方式。
愛買表示，暫停使用行動電子支付，均建議消費者改以現金、實體信用卡或悠遊卡、一卡通等方式結帳。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Galaxy Z Fold8 Ultra開箱！摺痕退散、多工效能 同時爽玩Pokemon GO、Pikmin Bloom
📢Sony 1000X THE COLLEXION耳機開箱！工地實測降噪效果 空間音訊秒置身電影院
📢電商平台買「全新庫存機」踩雷！電池循環44次還帶維修紀錄 網揭無良賣家手法
📢 Apple Pay、信用卡搭北捷「只扣1元」是沒刷到嗎？官方曝扣款規則秒懂
📢國家級「行動斷網」演習完整指引！NCC揭3重點：勿用手機處理重要工作
📢 LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。