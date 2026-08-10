聽新聞
0:00 / 0:00

矽品現增近162億元擴AI封測 日月光投控認購新股

中央社／ 台北10日電

封測大廠日月光投控傍晚代子公司矽品精密公告，為支應外幣購料資金需求，董事會決議現金增資發行新股，擬發行股數8.097億股，發行總金額新台幣161.94億元，每股發行價格20元。

產業人士指出，矽品此次現金增資發行新股，主要擴充人工智慧（AI）晶片封測產能。

日月光投控公告指出，投控是矽品唯一股東，為支應矽品外幣購料資金需求，且維持矽品股東結構單一化，投控擬全數認購矽品此次發行所有普通股股份，並規劃以投控發行海外無擔保轉換公司債所募集資金，充作資金來源。

矽品積極在台灣布局先進封裝，根據資料，矽品在台灣廠區包括二林廠、潭科廠、后里廠、中工廠、虎尾廠、斗六廠等，矽品並擴展竹南與南科兩地新廠，擴大人工智慧（AI）晶片封測產線。

矽品與AI晶片大廠合作密切，2025年1月，矽品台中潭子產業園區的潭科廠啟用揭牌，主要客戶輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳親臨現場參與。矽品當時指出，積極布局台中、彰化、雲林等地，未來中台灣將成為台灣先進封裝重要的生產基地。

超微（AMD）在今年5月下旬也主動宣布，與日月光、矽品精密及其他業界廠商合作，共同開發並驗證下一代基於晶圓的2.5D橋接互連技術。

矽品精密長期布局扇出型多晶片組（FO-MCM），以及扇出型嵌入式橋接多晶片組（FO-EB）封裝技術。法人指出，矽品與輝達長期在高效能運算（HPC）和AI晶片後段封裝，合作關係密切。

日月光投控旗下日月光半導體今天公告，董事會決議現金增資發行新股8.097億股，發行總金額161.94億元，每股發行價格20元。日月光投控指出，將全數認購日月光半導體本次發行所有普通股股份，並以投控發行海外無擔保轉換公司債所募集資金，作為資金來源。

日月光投控 矽品 封測

延伸閱讀

日月光投控7月營收創新高 先進封測需求強勁

杭州「絕代雙驕」合體引熱議 Deepseek戰投宇樹科技…鎖定具身智能

惠譽授予元大期貨擬發行有擔保次順位公司債AA+ 的預期評等

「陸版輝達」摩爾線程營收年增147.42% 擬赴港上市

相關新聞

台積電7月營收4,675億 連三月攻頂

晶圓代工龍頭台積電昨（10）日公布7月合併營收4,675.8億元，連續三個月創單月歷史新高，月增5.6%，年增44.7%，反映先進製程供不應求盛況與漲價效應逐步發酵；前七月合併營收2.87兆元，年增37%，為同期新高。

看好半導體四台廠 大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）近日赴香港針對大中華半導體產業舉行路演，投資人高度關注包括AI資本支出的投資資本回報率等六大議題，並持續看好台積電、日月光投控、聯發科、信驊等四大台廠，均給予「優於大盤」評級。

馬斯克唱旺星鏈 年營收喊衝1兆美元台廠受惠

SpaceX執行長馬斯克再發豪語，預告旗下星鏈（Starlink）低軌衛星服務可望占全球傳輸流量五成，年營收將逾1兆美元，比現階段大增約50倍。

鴻海電動車進擊海外報捷 旗下Model B獲三菱導入

鴻海電動車進擊海外報捷，旗下Model B電動車獲得日本三菱汽車導入打造為新車款，將於第4季問世，後續將在紐西蘭與澳洲市場銷售，增添鴻海集團業績成長力道。

鴻海電動車四路並進 明年出貨向上

鴻海電動車首次出海到紐澳市場，伴隨台灣的Cavira與Bria車款銷售暢旺，以及日本FUSO電動巴士與波蘭電動車計畫持續推進，鴻海集團四路並進，帶動2027年電動車出貨量更勝今年。

台積迎微軟新 AI 晶片大單

科技媒體The Information引述知情人士報導，微軟預計今年秋季發表新一代的自研AI晶片「Maia 300」，將交由台積電代工，雙方已在洽談階段。微軟並規劃明年大幅增加這款新自研晶片產量，為台積電先進製程增添新動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。