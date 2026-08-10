聽新聞
0:00 / 0:00
矽品現增近162億元擴AI封測 日月光投控認購新股
封測大廠日月光投控傍晚代子公司矽品精密公告，為支應外幣購料資金需求，董事會決議現金增資發行新股，擬發行股數8.097億股，發行總金額新台幣161.94億元，每股發行價格20元。
產業人士指出，矽品此次現金增資發行新股，主要擴充人工智慧（AI）晶片封測產能。
日月光投控公告指出，投控是矽品唯一股東，為支應矽品外幣購料資金需求，且維持矽品股東結構單一化，投控擬全數認購矽品此次發行所有普通股股份，並規劃以投控發行海外無擔保轉換公司債所募集資金，充作資金來源。
矽品積極在台灣布局先進封裝，根據資料，矽品在台灣廠區包括二林廠、潭科廠、后里廠、中工廠、虎尾廠、斗六廠等，矽品並擴展竹南與南科兩地新廠，擴大人工智慧（AI）晶片封測產線。
矽品與AI晶片大廠合作密切，2025年1月，矽品台中潭子產業園區的潭科廠啟用揭牌，主要客戶輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳親臨現場參與。矽品當時指出，積極布局台中、彰化、雲林等地，未來中台灣將成為台灣先進封裝重要的生產基地。
超微（AMD）在今年5月下旬也主動宣布，與日月光、矽品精密及其他業界廠商合作，共同開發並驗證下一代基於晶圓的2.5D橋接互連技術。
矽品精密長期布局扇出型多晶片組（FO-MCM），以及扇出型嵌入式橋接多晶片組（FO-EB）封裝技術。法人指出，矽品與輝達長期在高效能運算（HPC）和AI晶片後段封裝，合作關係密切。
日月光投控旗下日月光半導體今天公告，董事會決議現金增資發行新股8.097億股，發行總金額161.94億元，每股發行價格20元。日月光投控指出，將全數認購日月光半導體本次發行所有普通股股份，並以投控發行海外無擔保轉換公司債所募集資金，作為資金來源。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Galaxy Z Fold8 Ultra開箱！摺痕退散、多工效能 同時爽玩Pokemon GO、Pikmin Bloom
📢Sony 1000X THE COLLEXION耳機開箱！工地實測降噪效果 空間音訊秒置身電影院
📢電商平台買「全新庫存機」踩雷！電池循環44次還帶維修紀錄 網揭無良賣家手法
📢 Apple Pay、信用卡搭北捷「只扣1元」是沒刷到嗎？官方曝扣款規則秒懂
📢國家級「行動斷網」演習完整指引！NCC揭3重點：勿用手機處理重要工作
📢 LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。