聽新聞
0:00 / 0:00

AI續熱 6月電子零組件加班工時寫47年同期新高

中央社／ 台北10日電

主計總處今天公布受僱員工統計，由於AI熱潮延續，直接相關的電子零組件製造業6月加班工時為28.7小時，電腦電子光學製品製造業則為17.7小時，兩者同創近47年同月最高水準。

主計總處統計，6月底全體受僱員工人數858.4萬人，總工時平均為171.2小時，加班工時平均為9.1小時。

其中，加班工時是外界觀察景氣變化的重要指標，當企業滿手訂單、必須加班因應時，加班工時多會攀升，景氣反轉時下降。

近年人工智慧（AI）商機大爆發，台灣扮演硬體製造核心，特別是電子零組件、電腦電子光學製品製造業直接受惠於AI強勁需求，滿手訂單，生產、出口數據都相當亮眼。

主計總處統計，6月電子零組件製造業加班工時為28.7小時，為近47年來同月最高；電腦電子光學製品製造業17.7小時，同創47年同月最高。今年前6月電子零組件、電腦電子光學製品製造業加班工時也同創47年同期最高紀錄。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，AI熱潮帶動相關業別滿手訂單，趨勢已經持續一段時間，但製造業分化現象仍在，從受僱人數變化可以看出，部分傳統產業員工數走跌，景氣疲弱之勢沒有明顯改善。

電子零組件 加班 工時

延伸閱讀

AI需求旺 電子零組件前六月工時寫47年同期新高

是你嗎？七成員工薪資低於平均 比例寫史上新高

低於平均薪資勞工比例首破七成 統計以來最高…主計總處提出新解

機械出口連18個月成長 公會：半導體與AI應用帶動

相關新聞

台積電7月營收4,675億 連三月攻頂

晶圓代工龍頭台積電昨（10）日公布7月合併營收4,675.8億元，連續三個月創單月歷史新高，月增5.6%，年增44.7%，反映先進製程供不應求盛況與漲價效應逐步發酵；前七月合併營收2.87兆元，年增37%，為同期新高。

看好半導體四台廠 大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）近日赴香港針對大中華半導體產業舉行路演，投資人高度關注包括AI資本支出的投資資本回報率等六大議題，並持續看好台積電、日月光投控、聯發科、信驊等四大台廠，均給予「優於大盤」評級。

馬斯克唱旺星鏈 年營收喊衝1兆美元台廠受惠

SpaceX執行長馬斯克再發豪語，預告旗下星鏈（Starlink）低軌衛星服務可望占全球傳輸流量五成，年營收將逾1兆美元，比現階段大增約50倍。

鴻海電動車進擊海外報捷 旗下Model B獲三菱導入

鴻海電動車進擊海外報捷，旗下Model B電動車獲得日本三菱汽車導入打造為新車款，將於第4季問世，後續將在紐西蘭與澳洲市場銷售，增添鴻海集團業績成長力道。

鴻海電動車四路並進 明年出貨向上

鴻海電動車首次出海到紐澳市場，伴隨台灣的Cavira與Bria車款銷售暢旺，以及日本FUSO電動巴士與波蘭電動車計畫持續推進，鴻海集團四路並進，帶動2027年電動車出貨量更勝今年。

台積迎微軟新 AI 晶片大單

科技媒體The Information引述知情人士報導，微軟預計今年秋季發表新一代的自研AI晶片「Maia 300」，將交由台積電代工，雙方已在洽談階段。微軟並規劃明年大幅增加這款新自研晶片產量，為台積電先進製程增添新動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。