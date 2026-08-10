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AI續熱 6月電子零組件加班工時寫47年同期新高
主計總處今天公布受僱員工統計，由於AI熱潮延續，直接相關的電子零組件製造業6月加班工時為28.7小時，電腦電子光學製品製造業則為17.7小時，兩者同創近47年同月最高水準。
主計總處統計，6月底全體受僱員工人數858.4萬人，總工時平均為171.2小時，加班工時平均為9.1小時。
其中，加班工時是外界觀察景氣變化的重要指標，當企業滿手訂單、必須加班因應時，加班工時多會攀升，景氣反轉時下降。
近年人工智慧（AI）商機大爆發，台灣扮演硬體製造核心，特別是電子零組件、電腦電子光學製品製造業直接受惠於AI強勁需求，滿手訂單，生產、出口數據都相當亮眼。
主計總處統計，6月電子零組件製造業加班工時為28.7小時，為近47年來同月最高；電腦電子光學製品製造業17.7小時，同創47年同月最高。今年前6月電子零組件、電腦電子光學製品製造業加班工時也同創47年同期最高紀錄。
主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，AI熱潮帶動相關業別滿手訂單，趨勢已經持續一段時間，但製造業分化現象仍在，從受僱人數變化可以看出，部分傳統產業員工數走跌，景氣疲弱之勢沒有明顯改善。
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