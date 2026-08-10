英國半導體中心率23家企業參展 SEMICON Taiwan 拓展台英合作契機

英國半導體生態系代表機構英國半導體中心（UKSC）將率領23家半導體企業及學研機構組團參加2026 SEMICON Taiwan國際半導體展，並於英國館展示英國半導體產業在晶片設計與矽智財、化合物半導體、整合光子學、先進材料、先進製造設備、人工智慧硬體及次世代計算等領域的技術實力，盼深化台英策略夥伴關係，拓展商業、研究及投資合作。

英國半導體中心表示，此次代表團盼藉由參展，連結英國創新技術與台灣全球領先的半導體製造能力及完整供應鏈，協助雙方企業、研究機構及投資人尋找合作機會，進一步創造雙邊市場商機。

英國半導體中心執行長Andy McLean表示，英國與台灣在半導體領域均擁有深厚產業基礎，雙方具高度互補優勢。此次訪台希望將英國創新業者與台灣製造專業及供應鏈串聯，同時協助台灣企業接觸英國創新技術、合作夥伴及供應鏈，為雙方市場創造新的商業機會。

英國半導體中心指出，隨著國際合作對全球半導體產業的重要性日益提升，台灣在半導體製造領域具全球領先地位，英國則在創新、商業化及供應鏈韌性等領域具備互補優勢，雙方深化合作可望為全球半導體產業帶來更多機會。

此次英國代表團也展現英國政府強化半導體產業全球布局的政策方向。目前英國擁有逾700家半導體相關企業，年度總營收超過100億英鎊。UKSC則肩負加速英國半導體產業發展、串聯產官學界及協助企業取得投資與拓展國際市場等任務，並持續建立支持創新、商業成長及提升全球供應鏈韌性的策略夥伴關係。

2026 SEMICON Taiwan將於9月2日至4日登場，英國半導體中心將率團進駐英國館，盼透過展會進一步深化台英半導體產業交流，尋找新的合作與投資契機。