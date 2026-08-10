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AI需求旺 電子零組件前六月工時寫47年同期新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

AI需求持續暢旺，也直接反映在製造業加班工時。主計總處最新統計顯示，6月製造業平均加班工時達18小時，較去年同月增加0.5小時，寫下16年來同月最高；其中電子零組件業，以及電腦、電子產品及光學製品業加班工時雙雙寫下47年有統計以來同月新高。

AI、高效能運算等需求持續支撐電子製造業生產動能。主計總處統計，6月電子零組件業加班工時達28.7小時，年增0.8小時，電腦、電子產品及光學製品業加班工時為17.7小時，年增0.3小時，雙雙寫下新高。

若拉長至今年前六個月觀察，製造業平均每月加班工時達17.8小時，較去年同期增加0.8小時，寫22年來同期最高；電子零組件業平均每月加班28.8小時，年增1.8小時，電腦、電子產品及光學製品製業平均16.9小時，年增2.1小時，兩者均寫下47年有統計以來同期新高。

加班工時升高，也推升薪資表現。6月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬9,343元，年增3.18%；加計獎金、加班費等非經常性薪資後，總薪資平均數達6萬267元，年增6.53%，寫下16年來同月次高增幅。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，從加班工時觀察，可以看到受到AI需求帶動，電子相關產業生產持續暢旺；只不過若從受僱員工人數觀察，傳統產業用人情況並沒有明顯改善。

譚文玲指出，總薪資增加受到多項因素共同影響。首先，6月加班工時增加，自然帶動加班費上升；此外，今年端午節落在6月19日，去年則落在5月31日，端午獎金發放月份不同，也造成去年同期基期差異，進而影響6月總薪資年增幅。

電子零組件 工時 六月

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