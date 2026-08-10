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億光東南亞最大據點今動土 泰國新廠砸重金卡位AI伺服器供應鏈
億光（2393）10日宣布，位於泰國北柳府的新製造基地正式舉行動土典禮。為響應國際客戶「China+1」供應鏈策略，並深化東南亞製造能量，該廠建置工程於今年8月啟動，預計2027年下半年完工投產並開始貢獻營收，未來建置規模將超越中國大陸蘇州廠，成為集團在東南亞最大且最先進的生產據點。
受惠全球供應鏈區域化及離岸、近岸外包趨勢，億光加速海外備援產能布局。泰國新廠規劃導入高度自動化與智慧化生產線，極大化提升營運效率與品質穩定度，重點鎖定光耦合器、車用電子、工控及AI伺服器等高成長領域。
億光表示，公司成長動能明確，其中光耦合器產品營收占比可望達到40%以上，車用產品營收比重亦逐步提升。泰國新廠開出後，將直接支援全球車廠（OEMs）、一級供應商（Tier1）及工控與AI伺服器客戶，強化在地備援生產能力，協助客戶降低供應鏈中斷風險並鞏固市場領先地位。
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