聽新聞
0:00 / 0:00

億光東南亞最大據點今動土 泰國新廠砸重金卡位AI伺服器供應鏈

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
億光泰國新廠今動土，打造全球供應鏈關鍵樞紐瞄準AI伺服器與車用市場。圖／公司提供
億光泰國新廠今動土，打造全球供應鏈關鍵樞紐瞄準AI伺服器與車用市場。圖／公司提供

億光（2393）10日宣布，位於泰國北柳府的新製造基地正式舉行動土典禮。為響應國際客戶「China+1」供應鏈策略，並深化東南亞製造能量，該廠建置工程於今年8月啟動，預計2027年下半年完工投產並開始貢獻營收，未來建置規模將超越中國大陸蘇州廠，成為集團在東南亞最大且最先進的生產據點。

受惠全球供應鏈區域化及離岸、近岸外包趨勢，億光加速海外備援產能布局。泰國新廠規劃導入高度自動化與智慧化生產線，極大化提升營運效率與品質穩定度，重點鎖定光耦合器、車用電子、工控及AI伺服器等高成長領域。

億光表示，公司成長動能明確，其中光耦合器產品營收占比可望達到40%以上，車用產品營收比重亦逐步提升。泰國新廠開出後，將直接支援全球車廠（OEMs）、一級供應商（Tier1）及工控與AI伺服器客戶，強化在地備援生產能力，協助客戶降低供應鏈中斷風險並鞏固市場領先地位。

泰國 億光 東南亞

延伸閱讀

京鼎投資75億 泰國擴廠

英濟加速轉型腳步 泰國新廠第3季投產

大鵬科技新廠動土投入23億元 產能將提升近六成

旭然營收／7月達8,504萬元、年增67％ 攻歷史新高

相關新聞

台積電7月營收4,675億 連三月攻頂

晶圓代工龍頭台積電昨（10）日公布7月合併營收4,675.8億元，連續三個月創單月歷史新高，月增5.6%，年增44.7%，反映先進製程供不應求盛況與漲價效應逐步發酵；前七月合併營收2.87兆元，年增37%，為同期新高。

看好半導體四台廠 大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）近日赴香港針對大中華半導體產業舉行路演，投資人高度關注包括AI資本支出的投資資本回報率等六大議題，並持續看好台積電、日月光投控、聯發科、信驊等四大台廠，均給予「優於大盤」評級。

馬斯克唱旺星鏈 年營收喊衝1兆美元台廠受惠

SpaceX執行長馬斯克再發豪語，預告旗下星鏈（Starlink）低軌衛星服務可望占全球傳輸流量五成，年營收將逾1兆美元，比現階段大增約50倍。

鴻海電動車進擊海外報捷 旗下Model B獲三菱導入

鴻海電動車進擊海外報捷，旗下Model B電動車獲得日本三菱汽車導入打造為新車款，將於第4季問世，後續將在紐西蘭與澳洲市場銷售，增添鴻海集團業績成長力道。

鴻海電動車四路並進 明年出貨向上

鴻海電動車首次出海到紐澳市場，伴隨台灣的Cavira與Bria車款銷售暢旺，以及日本FUSO電動巴士與波蘭電動車計畫持續推進，鴻海集團四路並進，帶動2027年電動車出貨量更勝今年。

台積迎微軟新 AI 晶片大單

科技媒體The Information引述知情人士報導，微軟預計今年秋季發表新一代的自研AI晶片「Maia 300」，將交由台積電代工，雙方已在洽談階段。微軟並規劃明年大幅增加這款新自研晶片產量，為台積電先進製程增添新動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。