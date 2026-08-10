慧榮科技發表新一代PerformaShape技術 提升代理式AI儲存QoS

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（SIMO）10日發表全新MonTitan SSD參考設計套件，搭載公司新一代專有PerformaShape技術。此平台專為代理式AI基礎架構打造，使企業級SSD可作為支援KV Cache卸載與自主AI Agent的持久性記憶體層，提供可預測的服務品質（QoS）、穩定一致的效能及最佳化的耐用度，滿足代理式AI動態且全天候運作工作負載的需求。

慧榮指出，不同於傳統AI應用，代理式AI能持續推理、執行任務、保留上下文，並與外部工具互動，因此衍生出更多元的資料型態與快速變化的存取模式，為支援持續、多步驟的推論及日益增長的KV Cache，企業級SSD必須具備高吞吐量、穩定且可預測的低延遲、可預測的QoS，以及足以支援長時間高寫入負載的耐久性。

慧榮進一步說，新一代 PerformaShape技術採用強化的硬體架構，支援多維度效能調控，可更精準地管理工作負載，結合內建效能監控機制及NVMe TP4176 API，協助企業級SSD在多租戶及多代理等複雜且快速變化的工作負載環境中，維持可預測的QoS。

慧榮科技企業級產品行銷資深協理Jason Chien說，搭載新一代PerformaShape技術的MonTitan SSD參考設計套件，結合強化的軟硬體架構，可有效管理多個AI Agent之間的資料流，降低資源競爭，協助客戶加速代理式AI儲存解決方案的開發與上市。

慧榮科技SM8366 PCIe Gen5與SM8466 PCIe Gen6企業級SSD控制晶片皆搭載新一代PerformaShape技術，基於這兩大平台打造的MonTitan SSD參考設計套件，為SSD製造商提供可擴充的開發平台，加速AI伺服器與資料中心儲存解決方案的開發，縮短產品開發周期，並協助客戶加速代理式 AI 儲存解決方案上市。