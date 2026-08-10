聽新聞
0:00 / 0:00

慧榮科技發表新一代PerformaShape技術 提升代理式AI儲存QoS

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
慧榮科技發表新一代PerformaShape技術，提升代理式AI儲存QoS。圖／公司提供
慧榮科技發表新一代PerformaShape技術，提升代理式AI儲存QoS。圖／公司提供

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（SIMO）10日發表全新MonTitan SSD參考設計套件，搭載公司新一代專有PerformaShape技術。此平台專為代理式AI基礎架構打造，使企業級SSD可作為支援KV Cache卸載與自主AI Agent的持久性記憶體層，提供可預測的服務品質（QoS）、穩定一致的效能及最佳化的耐用度，滿足代理式AI動態且全天候運作工作負載的需求。

慧榮指出，不同於傳統AI應用，代理式AI能持續推理、執行任務、保留上下文，並與外部工具互動，因此衍生出更多元的資料型態與快速變化的存取模式，為支援持續、多步驟的推論及日益增長的KV Cache，企業級SSD必須具備高吞吐量、穩定且可預測的低延遲、可預測的QoS，以及足以支援長時間高寫入負載的耐久性。

慧榮進一步說，新一代 PerformaShape技術採用強化的硬體架構，支援多維度效能調控，可更精準地管理工作負載，結合內建效能監控機制及NVMe TP4176 API，協助企業級SSD在多租戶及多代理等複雜且快速變化的工作負載環境中，維持可預測的QoS。

慧榮科技企業級產品行銷資深協理Jason Chien說，搭載新一代PerformaShape技術的MonTitan SSD參考設計套件，結合強化的軟硬體架構，可有效管理多個AI Agent之間的資料流，降低資源競爭，協助客戶加速代理式AI儲存解決方案的開發與上市。

慧榮科技SM8366 PCIe Gen5與SM8466 PCIe Gen6企業級SSD控制晶片皆搭載新一代PerformaShape技術，基於這兩大平台打造的MonTitan SSD參考設計套件，為SSD製造商提供可擴充的開發平台，加速AI伺服器與資料中心儲存解決方案的開發，縮短產品開發周期，並協助客戶加速代理式 AI 儲存解決方案上市。

慧榮科技 SSD NAND

延伸閱讀

至上整合記憶體、散熱、供電與監控四大關鍵技術

AMD收購新創Taalas 有助提供推論晶片

英特爾先進製程進化 成本比台積電CoWoS低50%

NVIDIA以Vera CPU設計下一代CPU與GPU：導入EDA流程、關鍵驗證工作負載提速1.5倍

相關新聞

台積電7月營收4,675億 連三月攻頂

晶圓代工龍頭台積電昨（10）日公布7月合併營收4,675.8億元，連續三個月創單月歷史新高，月增5.6%，年增44.7%，反映先進製程供不應求盛況與漲價效應逐步發酵；前七月合併營收2.87兆元，年增37%，為同期新高。

看好半導體四台廠 大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）近日赴香港針對大中華半導體產業舉行路演，投資人高度關注包括AI資本支出的投資資本回報率等六大議題，並持續看好台積電、日月光投控、聯發科、信驊等四大台廠，均給予「優於大盤」評級。

馬斯克唱旺星鏈 年營收喊衝1兆美元台廠受惠

SpaceX執行長馬斯克再發豪語，預告旗下星鏈（Starlink）低軌衛星服務可望占全球傳輸流量五成，年營收將逾1兆美元，比現階段大增約50倍。

鴻海電動車進擊海外報捷 旗下Model B獲三菱導入

鴻海電動車進擊海外報捷，旗下Model B電動車獲得日本三菱汽車導入打造為新車款，將於第4季問世，後續將在紐西蘭與澳洲市場銷售，增添鴻海集團業績成長力道。

鴻海電動車四路並進 明年出貨向上

鴻海電動車首次出海到紐澳市場，伴隨台灣的Cavira與Bria車款銷售暢旺，以及日本FUSO電動巴士與波蘭電動車計畫持續推進，鴻海集團四路並進，帶動2027年電動車出貨量更勝今年。

台積迎微軟新 AI 晶片大單

科技媒體The Information引述知情人士報導，微軟預計今年秋季發表新一代的自研AI晶片「Maia 300」，將交由台積電代工，雙方已在洽談階段。微軟並規劃明年大幅增加這款新自研晶片產量，為台積電先進製程增添新動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。