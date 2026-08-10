聽新聞
0:00 / 0:00

信驊科技參加OCP APAC Summit 展示OBMF開放式伺服器管理架構

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

股王暨全球遠端伺服器管理晶片（BMC）領導廠商信驊科技（5274）將於8月11日至12日在OCP APAC Summit展示兩大新世代技術亮點，包括pen Boot and Management Framework（OBMF）開放式伺服器管理架構，以及OpenPRoT（Open Platform Root of Trust）平台安全架構。信驊將攜手生態系夥伴，現場實機展示新世代資料中心對於高效率管理與韌體防護的卓越能力，全面驅動開放式伺服器生態系的創新。

隨著雲端運算與AI高效能運算（HPC）架構日益複雜，系統整合成本與軟體跨平台相容性成為資料中心營運的核心挑戰。信驊科技攜手生態系夥伴展出的OBMF架構，主打透過標準化介面讓遠端伺服器管理晶片與主機平台（host platform）能提升交換資訊的效率，並執行各項管理功能，進而降低平台整合成本，同時提升軟體可攜性與跨平台相容性。

在本次峰會中，信驊科技展示多項OBMF核心技術功能，包含透過標準化存取機制讀取CPU平台資訊的PIROM（I²C）功能，為平台初始化與系統管理提供必要的基礎資料；同時支援OpenBMC Serial-over-LAN（SOL）遠端console功能，協助開發人員進行遠端除錯與問題分析，並透過SGPIO介面控制系統LED與狀態訊號，有效整合系統管理方式。

此外，伺服器的韌體保護尤為重要，涵蓋裝置身分驗證、韌體完整性驗證、通訊加密及供應鏈信任的完整安全架構。信驊新世代的安全晶片將支援後量子密碼學（Post-Quantum Cryptography；PQC），協助資料中心提早布局，以因應未來量子運算時代的資安挑戰。

信驊亦攜手生態系夥伴展示OpenPRoT基於AST1060安全晶片的SPDM（Security Protocol and Data Model）安全驗證流程，OpenPRoT採用MCTP 架構，能兼容不同平台，進一步推動Platform Root of Trust邁向開放化與標準化。

伺服器 信驊 科技

延伸閱讀

信驊前進OCP APAC峰會 展示開放式伺服器管理架構

慧榮發表新一代 PerformaShape技術 提升代理式AI儲存服務品質

至上整合記憶體、散熱、供電與監控四大關鍵技術

安聯亞洲半導體主動式ETF獲准募集 布局AI浪潮下亞洲供應鏈新商機

相關新聞

台積電7月營收4,675億 連三月攻頂

晶圓代工龍頭台積電昨（10）日公布7月合併營收4,675.8億元，連續三個月創單月歷史新高，月增5.6%，年增44.7%，反映先進製程供不應求盛況與漲價效應逐步發酵；前七月合併營收2.87兆元，年增37%，為同期新高。

看好半導體四台廠 大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）近日赴香港針對大中華半導體產業舉行路演，投資人高度關注包括AI資本支出的投資資本回報率等六大議題，並持續看好台積電、日月光投控、聯發科、信驊等四大台廠，均給予「優於大盤」評級。

馬斯克唱旺星鏈 年營收喊衝1兆美元台廠受惠

SpaceX執行長馬斯克再發豪語，預告旗下星鏈（Starlink）低軌衛星服務可望占全球傳輸流量五成，年營收將逾1兆美元，比現階段大增約50倍。

鴻海電動車進擊海外報捷 旗下Model B獲三菱導入

鴻海電動車進擊海外報捷，旗下Model B電動車獲得日本三菱汽車導入打造為新車款，將於第4季問世，後續將在紐西蘭與澳洲市場銷售，增添鴻海集團業績成長力道。

鴻海電動車四路並進 明年出貨向上

鴻海電動車首次出海到紐澳市場，伴隨台灣的Cavira與Bria車款銷售暢旺，以及日本FUSO電動巴士與波蘭電動車計畫持續推進，鴻海集團四路並進，帶動2027年電動車出貨量更勝今年。

台積迎微軟新 AI 晶片大單

科技媒體The Information引述知情人士報導，微軟預計今年秋季發表新一代的自研AI晶片「Maia 300」，將交由台積電代工，雙方已在洽談階段。微軟並規劃明年大幅增加這款新自研晶片產量，為台積電先進製程增添新動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。