至上整合記憶體、散熱、供電與監控四大關鍵技術

至上集團（8112）今日宣布，以既有記憶體與儲存產品優勢為基礎，進一步整合散熱、供電及監控等AI基礎架構關鍵技術。正式布局AI資料中心基礎架構市場。除提供完整產品線外，更結合售前選型、導入評估、測試驗證及售後技術支援等服務，協助企業更有效率地完成資料中心建置與維運。

這項布局的背後反映AI資料中心建置模式正快速改變，當AI伺服器的功耗與運算密度不斷攀升，企業面臨的挑戰已不再僅止於GPU與伺服器效能，而是進一步擴及散熱、供電與系統穩定性等環節。至上電子也觀察到，企業對合作夥伴的期待已從單純的產品供應，轉向尋求具備技術支援、資源整合與導入規劃能力的盟友。這也成為至上電子此次跨足基礎架構領域的核心契機，期盼匯聚原廠資源與技術能量，成為企業建置新一代AI資料中心最值得信賴的策略夥伴。

以多年深耕記憶體與半導體市場為基礎，至上逐步拓展 AI 基礎架構布局，建構涵蓋記憶體、散熱、電力及監控的完整解決方案。在記憶體與儲存領域，持續以Samsung相關產品支援大型語言模型及高密度運算所需的高速記憶體架構；在散熱與熱管理領域，則整合Castrol冷卻液、Motivair by Schneider Electric液冷解決方案與Emerson流體控制解決方案等熱管理產品，協助企業因應液冷及高效散熱需求。至於電力與監控領域，則結合Schneider Electric不斷電系統、機架式電源分配器及監控管理解決方案，提升供電穩定性與管理效率。透過完整的產品布局與原廠合作資源，至上電子可依據不同應用需求，協助企業完成產品選型、導入規劃及AI基礎架構建置。

至上集團董事長兼執行長葛均表示：「AI時代的競爭已不再侷限於算力，而是進一步延伸至散熱、供電與整體基礎架構效率；真正的關鍵，在於整體基礎架構能否支撐企業未來五年到十年的發展需求。至上電子將結合運用多年累積的全球原廠合作經驗與技術服務能力，協助企業在建置AI資料中心時，從方案規劃、技術導入到後續維運，都能找到更符合自身需求的建置策略，打造兼具效能、穩定性與擴充性的AI基礎架構。」