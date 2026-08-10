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聯強看AI效應往下游企業擴散 對下半年非常樂觀

中央社／ 台北10日電

聯強第2季歸屬母公司淨利新台幣39.09億元，較去年同期大增近2倍，創歷史新高。聯強集團副總裁杜書全今天在法說會中表示，AI效應往下游的企業端擴散，搭配傳統旺季，對於公司下半年營運展望非常樂觀。

聯強今天舉行法人說明會，杜書全表示，過去AI的資本支出主要集中在少數幾家超大型CSP（雲端服務供應商），但從第2季可以看到，AI效應逐漸往下游的企業端擴散，很多大型企業開始部署IT建置升級。

以聯強4大產品類別為例，第2季成長動能最強為商用加值業務與半導體業務，營收年增率分別達151%和164%。杜書全表示，AI帶動很多半導體需求，尤其是高階IC，推動聯強相關產品銷售量增、價也增。

外界擔心記憶體缺料漲價，可能衝擊PC、手機等消費性產品市場。杜書全表示，從聯強的角度看，PC、手機價格上漲，抵銷數量的下滑，聯強逆勢享受「高單價紅利」。聯強消費性電子事業與手機事業，第2季營收分別年增20%和45%，4大產品線同步成長。

聯強日前公布半年報，第2季歸屬母公司淨利39.09億元，季增32.2%，更較去年同期成長1.97倍，創歷史新高，每股純益2.34元；累計上半年每股稅後純益4.12元。

聯強也公布7月營收723.39億元，月減5.3%，比去年同期大幅成長126%，保持歷史次高水準。累計前7月營收3997億元，已逼近去年全年營收4111億元。

展望後勢，杜書全表示隨著AI效應逐漸從CSP往下游企業端擴散，聯強受惠AI的程度會更大、更直接，搭配下半年本來就是傳統旺季，對於公司下半年營運非常樂觀。

聯強 雲端服務 半導體

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