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信驊前進OCP APAC峰會 展示開放式伺服器管理架構

中央社／ 新竹10日電

遠端伺服器管理晶片廠信驊今天宣布，將參加OCP APAC峰會，展示開放式伺服器管理架構（OBMF）和OpenPRoT平台安全架構。

信驊今天發布新聞稿指出，將攜手生態系夥伴，在OCP APAC峰會現場實機展示新世代資料中心對於高效率管理與韌體防護的能力，全面驅動開放式伺服器生態系的創新。

信驊表示，隨著雲端運算與AI高效能運算（HPC）架構日益複雜，系統整合成本與軟體跨平台相容性成為資料中心營運的核心挑戰。

信驊指出，與生態系夥伴展出的OBMF架構，主打透過標準化介面讓遠端伺服器管理晶片與主機平台提升交換資訊的效率，並執行各項管理功能，進而降低平台整合成本，同時提升軟體可攜性與跨平台相容性。

考量伺服器的韌體保護日益重要，信驊表示，新世代的安全晶片將支援後量子密碼學（PQC），協助資料中心提早布局，因應未來量子運算時代的資安挑戰。

信驊表示，在OCP APAC峰會將攜手生態系夥伴，展示OpenPRoT基於AST1060安全晶片的SPDM安全驗證流程，能兼容不同平台，進一步推動邁向開放化與標準化。

信驊 伺服器 峰會

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