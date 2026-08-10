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機械出口連18個月成長 公會：半導體與AI應用帶動

中央社／ 台北10日電

台灣機械工業同業公會今天公布7月機械出口值33.05億美元，連續18個月正成長，機械公會分析，全球仍受惠人工智慧AI、半導體需求持續暢旺，台灣電子設備出口表現最為亮眼。

觀察台灣機械產業動向，機械公會指出，中東戰事情勢未明，全球經濟發展充滿不確定性，台灣在半導體與AI伺服器強勁需求帶動下，台灣電子設備與檢量測設備成長迅速，推升台灣機械產業成長。

公會表示，地緣政治衝突與一些國家管制政策（如高科技管制與稀土管制等），已逐漸影響全球供應鏈體系，台灣機械業以出口為導向，若關鍵零部件交期拉長，將影響台灣機械接單與出口，對產業影響需持續關注。

機械公會下午公布7月機械出口值33.05億美元，較6月31.88億美元成長，比去年同期的27.92億美元成長18.4%；以新台幣計算約1057.66億元，較去年同期成長29.8%。

公會統計，累計今年前7月台灣機械出口值約211.01億美元，年增19.1%；以新台幣計價約6681.77億元，較去年同期成長19.7%。

機械公會說明，7月台灣機械出口已連續18個月正成長，其中7月電子設備出口金額7.09億美元，超越6月出口金額，僅次於5月的7.19億美元，創單月出口次高。

觀察工具機產品出口，台灣工具機暨零組件工業同業公會統計，7月工具機出口金額1.78億美元，相較6月微幅成長0.8%，較去年同期成長8.8%；累計前7月工具機出口11.56億美元，較2025年同期減少1.5%。

機械公會分析，7月工具機出口受匯率影響，出口訂單競爭激烈，近期日韓等國匯率略有升值，但台灣近年累計升值幅度仍大。

觀察匯率因素，機械公會表示，目前新台幣匯率仍不利台灣機械出口競爭，新台幣匯率走勢趨貶，但日圓和韓元貶值幅度更大，匯率差持續影響台灣機械出口競爭力。

觀察台灣機械出口前3大市場，根據統計，今年前7月機械出口國前3大包括美國（占比25.8%）、中國大陸（占21.1%）、以及新加坡（占比7.5%）。

半導體 出口值 中東

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