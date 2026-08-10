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鴻海教育基金會攜手臺北市教育局 推動高中量子教育

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海研究院研究員帶領教師參訪離子阱實驗室。鴻海／提供
鴻海研究院研究員帶領教師參訪離子阱實驗室。鴻海／提供

量子科技正逐步走出實驗室，成為影響未來資訊安全與產業發展的重要力量。為協助高中師生及早理解量子科技，鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會今年攜手臺北市政府教育局，辦理「臺北市高中量子計算暑期學習營」與「臺北市初階量子科技教師培力營」，從啟蒙學生到賦能教師，建立高中量子教育的推動路徑。

鴻海教育基金會與臺北市STEAM及新科技發展辦公室於8月6日至8月7日共同辦理「臺北市初階量子科技教師培力營」，吸引超過40名北市公私立國中、高中職自然科、數學科、資訊科⋯⋯等領域教師報名參加。課程中，透過教學案例分享、核心概念講解與互動學習，協助了教師理解量子科技基礎概念與發展趨勢，並將抽象理論轉化為高中生比較容易了解的教學內容。

此外，基金會也與臺北市STEAM及新科技發展辦公室於7月8日至7月10日共同辦理「臺北市高中量子計算暑期學習營」，課程以量子計算入門為核心，結合理論基礎與實作體驗，引導高中學生認識量子計算、量子電腦，以及量子科技可能為人類社會帶來的影響。對許多學生而言，量子不再只是一個抽象難懂的名詞，而是可以透過課程、實作與參訪而逐步理解的學習內容。

而無論是直接面向高中生的量子計算暑期學習營，或是希望透過培力老師而能讓量子教育多點開花的師培營，基金會都安排了參訪鴻海研究院的離子阱實驗室，帶領大家揭開離子阱實驗室的神祕面紗。

鴻海研究院的離子阱實驗室，是臺灣產業界投入量子電腦硬體研發的重要場域，致力於發展以離子阱平台為基礎的通用型量子電腦，並投入量子操控、可擴展電腦架構、以及集成了微離子阱與光電子電路的半導體晶片等關鍵技術研究。

走進鴻海離子阱實驗室，學生與教師具體看見擁有強大運算能力的量子機器正在一步步成形，對教師而言，累積了未來轉化為課堂教學的真實體驗；對學生而言，拓展了對未來科技職涯與研究領域的想像。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，量子科技是影響未來的重要科技，希望能讓學生儘早學習。鴻海教育基金會透過學生營隊啟發興趣、教師培力擴大教學能量，再結合實驗室參訪連結科技現場，期盼讓量子教育在高中校園中逐步發芽，培養更多具備未來競爭力的年輕世代。

鴻海教育基金會長期投入科技教育，自2020年起持續推動高中量子暑期營與量子師培營之外，也出版《量子科技入門》與科普漫畫《量子危機》，希望讓學生能以更容易親近的方式，逐步認識量子科技。未來，鴻海教育基金會也將持續推動量子教育向下扎根，讓量子科技不再只是少數研究者的專業領域，而能成為高中師生共同探索未來的重要起點。

北市量子師培營參與教師於鴻海研究院離子阱實驗室參訪合影。鴻海／提供
北市量子師培營參與教師於鴻海研究院離子阱實驗室參訪合影。鴻海／提供

鴻海

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