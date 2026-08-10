廣穎電通7月營收首破10億元大關 年增228% 創今年單月新高

存儲裝置品牌暨工控解決方案廠商廣穎電通（4973）今日公布 115 年7月合併營收，單月達10.08 億元，較去年同期大幅成長 228%，不僅寫下今年單月新高，更是首度突破10億元大關；累計 115 年 1 至 7 月合併營收達 55.32 億元，較去年同期成長 127%，延續上半年強勁成長態勢。

觀察近期營運表現，廣穎電通自4月以來營收穩步攀升，由4月7.49億元、5月8.35億元、6月8.62億元，至7月一舉突破10億元、達10.08億元，月營收連續四個月成長，且7月成長幅度最為顯著，充分反映記憶體市場價格與需求同步走揚所帶來的成長契機。

廣穎電通董事長陳慧民表示，7月營收正式突破10億元大關，反映AI應用所帶動的記憶體需求，已從短期的價格效應，逐步轉化為結構性的長期成長動能。他進一步表示，公司持續強化供應鏈布局、掌握穩定貨源，推升營收動能自第2季以來一路攀升。展望第3季，隨著記憶體合約價格續揚、客戶拉貨需求延續，公司對整體營運展望保持樂觀。

展望下半年，廣穎電通將持續掌握記憶體市場供需變化，強化供應鏈布局與庫存管理，並深化工控、企業級及AI應用市場的發展。隨著Edge AI、智慧製造等新興應用快速成長，公司將持續優化產品組合，提升高附加價值產品比重，為中長期營運奠定更穩健的成長基礎。