慧榮發表新一代 PerformaShape技術 提升代理式AI儲存服務品質

全球 NAND 快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技今日發表全新 MonTitan SSD 參考設計套件，搭載公司新一代專有 PerformaShape技術。此平台專為代理式AI基礎架構打造，使企業級 SSD 可作為支援鍵值快取（ KV Cache ）卸載與自主AI Agent 的持久性記憶體層，提供可預測的服務品質（QoS）、穩定一致的效能及最佳化的耐用度，滿足代理式 AI 動態且全天候運作工作負載的需求。

不同於傳統AI應用，代理式AI能持續推理、執行任務、保留上下文，並與外部工具互動，因此衍生出更多元的資料型態與快速變化的存取模式。為支援持續、多步驟的推論及日益增長的 KV Cache，企業級 SSD 必須具備高吞吐量、穩定且可預測的低延遲、可預測的QoS，以及足以支援長時間高寫入負載的耐久性。

慧榮表示，新一代 PerformaShape 技術採用強化的硬體架構，支援多維度效能調控，可更精準地管理工作負載。結合內建效能監控機制及 NVMe TP4176 API，協助企業級 SSD 在多租戶及多代理等複雜且快速變化的工作負載環境中，維持可預測的QoS。

「代理式AI需要儲存系統進化為能保留上下文，並支援持續自主運作的持久性記憶體層。」慧榮科技企業級產品行銷資深協理 Jason Chien 表示：「搭載新一代 PerformaShape技術的 MonTitan SSD 參考設計套件，結合強化的軟硬體架構，可有效管理多個 AI Agent 之間的資料流，降低資源競爭，協助客戶加速代理式AI儲存解決方案的開發與上市。」

慧榮科技 SM8366 PCIe Gen5 與 SM8466 PCIe Gen6 企業級 SSD 控制晶片皆搭載新一代 PerformaShape技術。基於這兩大平台打造的 MonTitan SSD 參考設計套件，為 SSD 製造商提供可擴充的開發平台，加速 AI 伺服器與資料中心儲存解決方案的開發，縮短產品開發週期，並協助客戶加速代理式 AI 儲存解決方案上市。