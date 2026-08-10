大鵬科技新廠動土投入23億元 產能將提升近六成

大鵬科技（7689）10日於台北市內湖舊宗段基地舉行新廠動土典禮，董事長張再發宣布公司產能擴充計畫正式進入建設階段，預計總投資規模23億元，完工後預估產能可提升55%至60%，新廠定位為「智慧化研發與生產整合」基地，下一階段成長奠定重要基礎。

大鵬科技新生產基地計劃鄰近內湖現有總部，可就近強化研發與生產，新廠定位為「智慧化研發與生產整合」基地，所需土地已於2025年購入，投資金額約12億元；興建廠房及設備投資規模約新台幣11億元，全案總投資規模約23億元。

大鵬科技長期深耕無線安防、智慧居家及遠距照護領域，持續投入無線通訊、智慧感測及系統整合技術研發，產品銷售遍及歐洲、美洲及亞太市場，並與國際主要安全服務業者建立長期合作關係。

大鵬科技表示，未來將依既定計畫推動新廠建置，持續深化與既有客戶合作，並積極投入新產品開發，以提升長期競爭力及產能支援能力。

日前大鵬科技公布上半年報，上半年合併營收達29.56億元，年增40.9%；稅後純益3.45億元，年增43.1%，每股純益6.51元。7月合併營收延續上半年成長動能，達到5.2億元，年增20.4%。

大鵬科技指出，上半年營運受惠於全球智慧安防、智慧居家及遠距照護市場需求穩定，加上與國際客戶長期合作持續深化，帶動營收及獲利同步成長，公持續優化產品組合、提升營運效率，對於下半年度的營收成長審慎樂觀。

至於外界近期關注之美國產品責任相關訴訟案件，大鵬科技表示，該案於民國113年間接獲通知，並依規定揭露於公司財務報告。經專家鑑定，事故主因為外部因素，並非產品設計瑕疵或製造缺陷。

大鵬科技指出，基於整體商業考量，並衡酌訴訟成本效益及與客戶之長期合作關係，與各方達成和解。相關和解金已全數於115年6月30日之財務報表中認列，上半年度每股稅後盈餘（EPS）6.51元已認列該筆和解金及相關費用，各方達成整體和解後，該公司所涉訴訟均將依和解結果了結，不致對其財務業務造成其他重大影響。本次和解未涉及產品下架或銷售限制，大鵬科技與相關客戶之合作往來持續正常進行。