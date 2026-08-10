焦佑衡：漲價反映成本 被動元件能見度不錯

PSA華科事業群董事長焦佑衡今天表示，被動元件訂單和能見度狀況不錯，漲價主要反映成本，目前客戶端對產業前景也相對看好。華新科則指出，目前整體訂單出貨比（B/Bratio），從6月的1.3至1.4，已升至1.8。

PSA華科事業群與國立台北科技大學上午舉行產學合作簽約儀式，焦佑衡會後接受媒體採訪。

談到目前被動元件訂單狀況，焦佑衡指出，整體來看不錯，並沒有看到太大變化，趨勢仍持續往上走，主要是特殊品項缺貨，PSA華科事業群旗下華新科持續擴充產能，因應人工智慧AI相關被動元件產能需求。

展望訂單能見度，焦佑衡指出，整體展望不錯，能見度可看到今年底之後，「更遠一點」。

談到漲價議題，焦佑衡表示，主要反映整體包括原物料的成本趨勢，他舉例，PSA華科事業群可掌握相對難以取得的稀土技術，市場上稀土較難取得，因此漲價「勢在必行」，目前某些品項供應相對緊俏。

至於是否有重複下單（overbooking）的狀況，焦佑衡笑說「看不出來」，指出客戶端對產業前景相對看好。

記者提問是否規劃在美國設廠，焦佑衡表示，目前考慮中但沒有具體計畫，美國會選擇合作密切的對象，例如日本、新加坡、台灣等，PSA華科事業群在新加坡、日本等地設有工廠及據點，可直接供應美國市場。

PSA華科事業群旗下華新科總經理曾明燦指出，目前整體訂單出貨比（B/B ratio），從6月期間的1.3至1.4，已升至1.8。

展望訂單能見度，曾明燦表示，車用客戶可看到半年以上，平均訂單能見度約半年。

在產能布局，曾明燦指出，今年底華新科產能可增加10%，2027年規劃再增加10%產能，預估今年華新科資本支出規模約新台幣30億元至40億元區間，主要以台灣為主，部分電阻產品擴充馬來西亞、中國大陸廣東東莞大朗廠等產能，電容產品在台灣、大馬和大朗廠等地擴充。