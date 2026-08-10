台灣大推社交工程演練平台 首季資安營收年增近4倍

防堵釣魚詐騙風險，台灣大哥大今天宣布推出自研「社交工程演練平台」，台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大2026年第1季資安相關營收較去年同期成長393%，提升員工辨識詐騙與釣魚攻擊的能力，才能真正降低人為風險。

看準企業對常態化、可自主執行資安演練的需求，台灣大哥大今天發布新聞稿宣布推出全新自研「社交工程演練平台」，採軟體即服務（SaaS）模式，提供客製化演練情境、完整行為追蹤、一鍵生成分析報告、直覺介面等功能，協助企業辨識資安盲點，強化人員資安意識。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，隨著AI快速發展，社交工程攻擊已成企業面臨最主要的資安威脅之一，企業資安防護也必須從「一次性防禦」邁向「持續性演練」，讓資安意識成為企業文化的一部分，提升每名員工辨識詐騙與釣魚攻擊的能力，才能真正降低人為風險。

她表示，台灣大深耕企業資安服務，助企業建構從網路、系統到人員的完整防護機制，在企業AI升級及資安需求持續成長帶動下，2026年第1季資安相關營收較去年同期成長393%，此次推出全新自研「社交工程演練平台」，助企業以高自主、高彈性、高效率防堵資安破口。