快訊

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

六都九所新國小 「輝達國小」身價最高 台積概念小學最便宜只要2字頭

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣房屋統計六都今年起新設立的九所國小周邊住宅實價行情，其中以台北市的洲美國小身價最高，預售屋每坪成交均價123.8萬元，中古屋每坪成交均價75.7萬元，皆為九所新校中之冠，新舊案價差達48.1萬元，也是各校之最。台灣房屋提供
台灣房屋統計六都今年起新設立的九所國小周邊住宅實價行情，其中以台北市的洲美國小身價最高，預售屋每坪成交均價123.8萬元，中古屋每坪成交均價75.7萬元，皆為九所新校中之冠，新舊案價差達48.1萬元，也是各校之最。台灣房屋提供

少子化浪潮下，六都還是陸續規劃了九所新小學。台灣房屋統計六都今年起新設立的九所國小周邊住宅實價行情，其中以台北市的洲美國小身價最高，預售屋每坪成交均價123.8萬元，中古屋每坪成交均價75.7萬元，皆為九所新校中之冠，新舊案價差達48.1萬元，也是各校之最。

而桃園市的龍科國小，預售屋每坪成交均價31萬元，中古屋每坪成交均價21.5萬元，則是新設國小當中，卡位單價門檻最親民的學校。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，少子化趨勢下，許多學校都在減班、併校，而六都新設立國小，大致可歸納為三種型態。首先是「園區展望型」，因學校位於產業園區方圓一公里內，近年受AI帶動，園區附近的就業、居住與就學需求提高，催生新校設立。

張旭嵐進一步指出，其中北士科內的洲美國小，在輝達海外總部拍板北士科後，被戲稱為「輝達國小」，桃園市龍潭區的龍科國小、高雄楠梓的藍田國小也因鄰近台積電廠區，成為「台積概念國小」；林口的力行國小附近亦有新北國際AI+園區加持；大園區的航科國小則坐落客運園區，與大園產業園區、觀音產業園區也相距不遠，凸顯產業發展與人口剛需的緊密連結。

另一種為「軌道加持型」，區段受軌道發展帶動，吸引人口移居周邊新興重劃區，比如台中北屯的南興國小鄰近台鐵與中捷綠線共站的松竹站，加上所在的單元十二重劃區新案完工後，人口增速快，使地方政府積極籌建公共建設；烏日的旭光國小更位處台中唯一三鐵共構的烏日高鐵特區，區段後續還不乏大型住商開發案推動發展，房市前景備受關注。

再來是「重劃成熟型」，包括平鎮南勢重劃區的平鎮國小，以及中壢過嶺重劃區的過嶺國小，因重劃區開發至今超過10年，已脫離草創階段，邁入穩定長人時期，使區段的剛性需求相對厚實，周邊住宅市場及學區價值也同步提升。

張旭嵐指出，新設立的國小，常結合雙語教學、實驗教學等精緻化教育且招生初期學生人數少，也更容易獲得教學資源，使新學校的學區宅在市場上頗受歡迎。不過在學校周邊購屋，並非進入目標學校就讀的保證，各縣市教育局會依招生人數及學區人口變化，於正式招生前公告最新學區範圍，部分熱門學校甚至需提早多年設籍，因此家長購屋前，除評估房價與生活機能外，也應先確認最新學區劃分及設籍規定，避免因學區調整影響就學權益。

六都新設立的九所學校，桃園市獨占四所，是未來10年內新設國小最多的都會，反映桃園市近年強勁的人口成長動能，僅僅今年上半年，桃園市就淨遷入將近4,000人，人口成長數高居全台第一。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，桃園受惠航空城計畫、捷運路網延伸及首都圈內相對親民的房價，持續吸引年輕家庭移居，也使過嶺重劃區、大園客運園區等新興發展區的住宅需求增加，必須同步擴充教育資源，因此成為六都中新設國小最密集的城市。

陳定中指出，由於各國小周邊的房價結構不同，往往使想爭取設籍時間又想兼顧購屋預算的家長傷透腦筋。台北市洲美國小周邊的新舊屋價差大，中古屋價格遠比新案平實，也有助於立即設籍，是卡位學區相對有利的選擇。而桃園的過嶺國小、航科國小及龍科國小，位處新開發區段，新舊屋屋齡差距不大，預售屋與中古屋每坪價差僅約6至10萬元，在預算允許下，可優先選擇新屋，以兼顧居住品質與未來保值性。

輝達

延伸閱讀

逆少子化！台中高鐵特區爆就學潮 斥資2.4億烏日人喜迎旭日國小開工

台南教師節禮金六都墊底將調高至1000元 議員再喊幼師午餐免費

斥資逾10億！高雄藍田國小落成 採AI圍籬、20年零電費

一班最多15人！嘉義首座公營華德福小學揭牌 新北家庭為孩子搬大林

相關新聞

TrendForce 估 iPhone 18 Pro 成本大增近40% 蘋果須靠讓利保出貨規模

非漲不可！根據研調機構TrendForce最新手機產業研究，由於以記憶體為首的零組件價格調漲，推升蘋果（Apple）將發布的iPhone 18系列整機成本。以該系列的256GB版本BOM（Bill of Materials，物料清單） cost為例，預估年增幅度達38%左右，整機售價勢必提高。為避免衝擊消費者購買意願，蘋果可能藉由降低毛利的作法控制售價漲幅，以換取市占擴張。

TrendForce：估 iPhone 18 Pro 成本大增近40%

根據TrendForce最新手機產業研究，由於以記憶體為首的零組件價格調漲，推升Apple將發布的iPhone 18 系列整機成本。以該系列的256GB版本BOM cost為例，預估年增幅度達38%左右，整機售價勢必提高。為避免衝擊消費者購買意願，Apple可能藉由降低毛利的做法控制售價漲幅，以換取市占擴張。

鴻海教育基金會攜手臺北市教育局 推動高中量子教育

量子科技正逐步走出實驗室，成為影響未來資訊安全與產業發展的重要力量。為協助高中師生及早理解量子科技，鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會今年攜手臺北市政府教育局，辦理「臺北市高中量子計算暑期學習營」與「臺北市初階量子科技教師培力營」，從啟蒙學生到賦能教師，建立高中量子教育的推動路徑。

廣穎電通7月營收首破10億元大關 年增228% 創今年單月新高

存儲裝置品牌暨工控解決方案廠商廣穎電通（4973）今日公布 115 年7月合併營收，單月達10.08 億元，較去年同期大幅成長 228%，不僅寫下今年單月新高，更是首度突破10億元大關；累計 115 年 1 至 7 月合併營收達 55.32 億元，較去年同期成長 127%，延續上半年強勁成長態勢。

慧榮發表新一代 PerformaShape技術 提升代理式AI儲存服務品質

全球 NAND 快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技今日發表全新 MonTitan SSD 參考設計套件，搭載公司新一代專有 PerformaShape技術。此平台專為代理式AI基礎架構打造，使企業級 SSD 可作為支援鍵值快取（ KV Cache ）卸載與自主AI Agent 的持久性記憶體層，提供可預測的服務品質（QoS）、穩定一致的效能及最佳化的耐用度，滿足代理式 AI 動態且全天候運作工作負載的需求。

大鵬科技新廠動土投入23億元 產能將提升近六成

大鵬科技（7689）10日於台北市內湖舊宗段基地舉行新廠動土典禮，董事長張再發宣布公司產能擴充計畫正式進入建設階段，預計總投資規模23億元，完工後預估產能可提升55%至60%，新廠定位為「智慧化研發與生產整合」基地，下一階段成長奠定重要基礎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。