聽新聞
0:00 / 0:00
ChatGPT-6參數巨獸來襲 年底還有驚喜
據外媒報導，參數高達十兆的GPT-6，即將於本月發布，模型名稱為Astra，更值得期待的是，年底預計將會有一個預訓練規模更大的模型推出，將會是OpenAI迄今為止規模最龐大的一次預訓練模型，據傳高機率是使用Vera Rubin AI伺服器進行訓練，隨著訓練規模大成長，對於AI伺服器的需求將會大大提升，台股ODM廠有望受惠。
外媒指出，GPT-6的訓練參數為GPT-4的5倍以上，實現了一次規模大躍進，而年底那款名為Doug的巨獸模型，將會成為OpenAI的壓箱寶，對抗Anthropic 的Fable。據傳在Doug面前，Fable可能會如同嬰兒一般，這意味著Doug的訓練規模可能大到難以想像，對於伺服器算力需求將會呈現爆發性成長，目前已有消息指出，可能是使用最新一代的Vera Rubin進行訓練，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等ODM廠將會成為主要受惠者，廣達、緯創今日皆大漲逾半根漲停板。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Galaxy Z Fold8 Ultra開箱！摺痕退散、多工效能 同時爽玩Pokemon GO、Pikmin Bloom
📢Sony 1000X THE COLLEXION耳機開箱！工地實測降噪效果 空間音訊秒置身電影院
📢電商平台買「全新庫存機」踩雷！電池循環44次還帶維修紀錄 網揭無良賣家手法
📢 Apple Pay、信用卡搭北捷「只扣1元」是沒刷到嗎？官方曝扣款規則秒懂
📢國家級「行動斷網」演習完整指引！NCC揭3重點：勿用手機處理重要工作
📢 LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。