ChatGPT-6參數巨獸來襲 年底還有驚喜

據外媒報導，參數高達十兆的GPT-6，即將於本月發布，模型名稱為Astra，更值得期待的是，年底預計將會有一個預訓練規模更大的模型推出，將會是OpenAI迄今為止規模最龐大的一次預訓練模型，據傳高機率是使用Vera Rubin AI伺服器進行訓練，隨著訓練規模大成長，對於AI伺服器的需求將會大大提升，台股ODM廠有望受惠。

外媒指出，GPT-6的訓練參數為GPT-4的5倍以上，實現了一次規模大躍進，而年底那款名為Doug的巨獸模型，將會成為OpenAI的壓箱寶，對抗Anthropic 的Fable。據傳在Doug面前，Fable可能會如同嬰兒一般，這意味著Doug的訓練規模可能大到難以想像，對於伺服器算力需求將會呈現爆發性成長，目前已有消息指出，可能是使用最新一代的Vera Rubin進行訓練，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等ODM廠將會成為主要受惠者，廣達、緯創今日皆大漲逾半根漲停板。