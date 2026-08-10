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鴻海電動車出海 三菱汽車宣布ASX電動車第4季紐西蘭上市

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
三菱ASX VR-e battery electric vehicle (BEV) range。擷取自三菱汽車官網
三菱ASX VR-e battery electric vehicle (BEV) range。擷取自三菱汽車官網

日本三菱汽車旗下三菱汽車紐西蘭（MMNZ）10日宣布，已確認全新ASX VR-e電池電動車（BEV）系列將於2026年第四季推出，擴大其擴展車系的客戶選擇。

這款時尚的全電動三菱ASX VR-e 與知名義大利設計公司Pininfarina 及鴻海（2317）旗下電動車製造商鴻華先進（2258）合作開發，並獲得 MMNZ 在地專業支持，為紐西蘭市場帶來令人振奮的新一環。

MMNZ 擁有全國超過60家經銷商，並擁有超過五十年支持紐西蘭駕駛的經驗，具備讓全新 ASX VR-e 成為電動車客戶特別有吸引力的知識與基礎設施。

ASX VR-e 是三菱新一波車款的第二款車型，緊接著最近發表的 Outlander Sport HEV。這些新車型強化了MMNZ既有的電動化車系，與受歡迎的Outlander PHEV和Eclipse Cross PHEV並列。

ASX VR-e 車系將以高性能 GSR 車型為主軸，並提供 Exceed、XLS 及 LS 選配。

MMNZ 營運長 Tony Johnston 表示，全電動的 ASX VR-e 反映了三菱長期致力於協助紐西蘭駕駛人從傳統動力車輛過渡的承諾。

約翰斯頓表示：「三菱汽車於2011年以iMiEV向紐西蘭推出首款量產電動車，隨後透過暢銷的Outlander PHEV引領插電式混合動力技術的成長。」

「隨著Outlander Sport HEV與ASX VR-e的推出，我們為客戶提供更多符合其生活方式演變及本地基礎建設發展的選擇。」

Johnston 表示：「對於考慮購買電動車的新西蘭人來說，ASX VR-e 結合了先進技術與他們熟悉且信任的品牌的信心。」

「在快速變化的市場中，ASX VR-e 買家可以放心，他們的車輛由一家在紐西蘭深耕、擁有豐富經驗、基礎設施與承諾的公司支持，能夠長期支持他們未來。」

三菱 鴻海 電動車

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