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華科事業群攜手北科大產學合作 焦佑衡盼吸引全球AI人才
PSA 華科事業群今天與國立台北科技大學簽署產學合作備忘錄，由華科事業群董事長焦佑衡與北科大校長任貽均代表出席，宣示雙方將針對AI人才培育與智慧製造領域展開深度合作。
華科事業群董事長焦佑衡致詞時強調「人才」是科技發展的核心。他表示，台灣擁有優良的大學教育、安全的社會環境與健全的醫療體系，加上蓬勃發展的科技產業鏈，極具吸引國際人才的潛力。焦佑衡指出，國內企業願意付出高額薪資，結合豐富的績效獎金，提供極具競爭力的整體薪資待遇，盼能留住本土優秀人才，並擴大吸引全球頂尖人才來台發展，最終將科技研發成果回饋社會。
北科大校長任貽均則表示，本次與 PSA 華科事業群的合作是大學與企業強強聯手培育 AI 與智慧製造人才的重要里程碑。任貽均特別感謝焦佑衡董事長長期帶領華科事業群深耕全球電子零組件產業、推動技術創新，此次親自出席更展現企業布局全球 AI 與深耕人才的遠見，北科大對此深感榮幸，未來將全力配合產學對接。
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