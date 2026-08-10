聽新聞
0:00 / 0:00
科技股領軍台股大漲近千點 站上45000點大關
美國上週五公布7月非農就業人數意外減少，市場對於聯準會升息預期降低，台股今天盤中最多大漲近千點，重新站上45000點大關；至10時30分，集中市場指數上漲936.32點，報45162.23點，成交值約新台幣5212億元。
3大權值股走勢，台積電最多上漲40元至2410元，聯發科最多漲95元至3995元，台達電攻上漲停板1815元，大漲165元。
新科「萬金股」川湖上週公布財報亮眼，股價續強，今天開盤再度亮燈漲停，最高衝上12220元。
國泰投信分析，雖然市場受利率預期、地緣政治及資金流向影響而波動，但AI已由概念題材邁向實際應用與獲利驗證階段，從全球科技龍頭持續擴建資料中心來看，AI長期投資趨勢未變。
國泰投信基金經理人蘇鼎宇表示，各大雲端服務業者積極建置算力基礎設施，反映企業對AI需求深具信心。隨AI模型持續升級、企業導入AI應用加速，未來市場競爭將延伸至資料中心、網路傳輸及系統架構等領域，相關領域具備技術門檻與研發實力的科技龍頭企業，具長期成長潛力。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Galaxy Z Fold8 Ultra開箱！摺痕退散、多工效能 同時爽玩Pokemon GO、Pikmin Bloom
📢Sony 1000X THE COLLEXION耳機開箱！工地實測降噪效果 空間音訊秒置身電影院
📢電商平台買「全新庫存機」踩雷！電池循環44次還帶維修紀錄 網揭無良賣家手法
📢 Apple Pay、信用卡搭北捷「只扣1元」是沒刷到嗎？官方曝扣款規則秒懂
📢國家級「行動斷網」演習完整指引！NCC揭3重點：勿用手機處理重要工作
📢 LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。