科技股領軍台股大漲近千點 站上45000點大關

美國上週五公布7月非農就業人數意外減少，市場對於聯準會升息預期降低，台股今天盤中最多大漲近千點，重新站上45000點大關；至10時30分，集中市場指數上漲936.32點，報45162.23點，成交值約新台幣5212億元。

3大權值股走勢，台積電最多上漲40元至2410元，聯發科最多漲95元至3995元，台達電攻上漲停板1815元，大漲165元。

新科「萬金股」川湖上週公布財報亮眼，股價續強，今天開盤再度亮燈漲停，最高衝上12220元。

國泰投信分析，雖然市場受利率預期、地緣政治及資金流向影響而波動，但AI已由概念題材邁向實際應用與獲利驗證階段，從全球科技龍頭持續擴建資料中心來看，AI長期投資趨勢未變。

國泰投信基金經理人蘇鼎宇表示，各大雲端服務業者積極建置算力基礎設施，反映企業對AI需求深具信心。隨AI模型持續升級、企業導入AI應用加速，未來市場競爭將延伸至資料中心、網路傳輸及系統架構等領域，相關領域具備技術門檻與研發實力的科技龍頭企業，具長期成長潛力。