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微軟系統授權費也調高…PC產品售價本季恐再漲5%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

PC品牌業者今年營運挑戰不斷。去年至今關鍵零組件記憶體、SSD及CPU漲價後，微軟近期乘勢調漲Windows OEM作業系統授權費用，PC品牌面臨「軟硬體齊漲」壓力，第3季PC終端產品售價還要再漲5%。

PC品牌主管表示，微軟對Windows OEM（設備生產商）授權費每年皆有調漲，過往授權費每年大多僅個位數調漲，但今年7月起，漲幅平均來到7%至10%，較往年有顯著成長。

PC品牌廠主管分析，微軟作業系統授權費依據CPU的等級計價，搭載i3、i5或i7處理器的機種，OS價格都不一樣，CPU愈高階愈貴，各PC產品微軟授權費漲幅不一。

PC品牌廠主管坦言，現在產品售價已有反映微軟本次調漲的授權費，消費者跟企業看似無感，主要是因其他關鍵零組件今年已經漲太多，整體PC價格連番上漲，不少企業與消費者對於單一成本項目的變動已較難明顯感受。

去年下半年至今，AI伺服器需求暢旺，導致記憶體、SSD及CPU等關鍵零組件呈現缺貨，尤其記憶體價格呈現倍數成長，占據PC新增成本大半部分，也是今年PC漲價主要原因。

儘管各國終端PC產品售價調漲不一，但以台灣市場來說，目前兩大PC品牌廠華碩與宏碁已表態，本季PC產品將會再漲約5%或個位數幅度。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔先前指出，到今年5月為止，華碩台灣市場部分產品與去年第4季的價格相比累計漲幅已接近30%，預估第3季產品價格仍會微調，約成長個位數。

根據Counterpoint Research報告顯示，2026年第2季全球PC出貨量預計約為6,500萬台，年減4%。這是自2025年第1季度以來，全球PC市場首次出現下滑。

Counterpoint表示，Windows系統遷移周期和AI PC普及仍在支撐部分商業換機需求，但持續攀升的記憶體價格和零組件成本正在兩頭擠壓OEM廠商。

售價 微軟 Windows

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