蘋果下半年新品 市場關注三大重點

蘋果下半年新品熱潮即將襲來，但市場首要關注焦點是產品定價策略。法人分析，全球供應鏈成本居高不下及記憶體價格指數級暴漲的壓力下，終端產品已不乏漲聲，蘋果首度發布的折疊機預估將是品牌史上最昂貴手機紀錄，直接檢驗高階消費市場的買氣強度。

供應鏈指出，折疊機型的天價反映全新機身結構與零組件的工藝難度。高強度軸承設計、軟性螢幕材料到輕薄電池技術等高規格零組件，皆大幅推升整體物料成本。蘋果如何憑藉軟硬體整合體驗，讓消費者願意埋單高單價產品，或願意接受Pro系列的價格，是下半年銷售能否衝出佳績的關鍵。

第二大焦點落在AI的反攻力道，業界觀察，過去蘋果在生成式AI領域發展步調相對保守。今年度Apple Intelligence與Siri AI系統雙雙升級也被寄予厚望，期待推出驚艷市場的跨應用整合體驗，是蘋果能否在AI賽道上扭轉劣勢、重新取得話語權的試金石。

第三個核心焦點則是硬體技術的世代飛躍，因應龐大的AI模型運算需求，首度亮相的台積電2奈米A20 Pro晶片成為高階機種的技術基石。