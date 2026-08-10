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華新科接單 旺到不得了

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件市場掀起追價搶料潮，本土龍頭國巨忙翻天之際，二哥華新科總經理曾明燦接受本報專訪透露，華新科近期接單動能顯著轉強，目前訂單出貨比（B／B值）已攀升至1.8，意味根本來不及出貨。

業界分析，B／B值是觀察景氣動向關鍵指標，大於1代表景氣擴張，小於1則是看淡。景氣擴張時，業者的B／B值衝上1.5就是「非常壯觀」的數字，華新科目前B／B值高達1.8，只能用「旺到不得了」來形容接單盛況。

曾明燦透露，目前包括積層陶瓷電容（MLCC）、電阻等產品需求同步升溫，訂單動能並非集中單一應用，而是由AI伺服器帶頭，電腦、車用及部分消費性電子需求跟進。以現階段的接單情況來看，訂單能見度已超過六個月，整體產業確實處於向上趨勢。

華新科觀察，國際被動元件大廠將更多高階產能轉向AI伺服器等高成長應用，原先供應消費性電子的部分產能受到排擠，也讓其他供應商開始承接手機等消費性產品轉出的訂單，形成明顯的產能排擠及轉單效應。換言之，AI帶來的不只是伺服器本身的被動元件需求，更牽動全球供應鏈重新配置產能。

市場關注被動元件價格走勢，曾明燦說，價格確實已有調整，主要仍依成本變化及市場供需狀況而定，同時也要視客戶接受程度。當市場需求變強、可供應產能變得有限時，價格自然會反映供需。

華新科 被動元件

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