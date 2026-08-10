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「看到不一樣的友達」 合作台積電 彭双浪早露口風
友達董事長彭双浪日前在法說會中露口風，首度揭露友達在先進封裝的策略轉向，在玻璃基板等領域布局，「與合作夥伴共同開發」。當時法人對友達在先進封裝如何急起直追還摸不著頭緒，隨著台積電傳出有意攜手友達發展先進封裝，市場頓悟彭双浪當時談話，是為後續與台積電合作預留伏筆。
以往彭双浪多次重申友達「輕資產」、「不著墨先進封裝技術」的立場。但近期在7月30日的法說會中，彭双浪卻話鋒一轉，表示董事會最新通過的86.41億元資本支出，包括規劃建置玻璃通孔（TGV）、重布線層（RDL）及玻璃基板（Glass Core）試產線，為相關技術發展做好投資準備。他強調，儘管下半年仍面臨戰爭、缺料、供應鏈不確定性及記憶體缺貨等挑戰。友達將持續執行轉型策略，並期待能讓大眾看到「不一樣的友達」。
彭双浪說明，董事會已通過針對加值型產品技術平台、及AI相關新技術平台做加碼投資，包含針對TGV、RDL及CPO等技術的試產線投資準備。
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