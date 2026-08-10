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蘋果新品一波波 台鏈進補

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

蘋果下半年產品線動能全面爆發，市場預期將有十多款重量級新品接續登場。9月秋季發表會拉開序幕，新品拉貨效應自第3季起顯著發酵，帶動台廠供應鏈營運逐步升溫。法人指出，包含晶片代工龍頭台積電、組裝大廠鴻海廣達、光學鏡頭指標廠大立光等各大指標廠已進入備貨高峰期，為下半年業績注入強勁成長動能。

蘋果9月秋季發表會一向是年度重頭戲，今年萬眾矚目可望首度公開亮相的折疊iPhone，高階旗艦iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max同步登場。

業界分析，折疊手機象徵蘋果正式跨入新型態終端市場，Pro系列持續鎖定高階用戶，量產後不僅開闢全新產品線，更將大幅提升單機平均出貨單價。

穿戴裝置產品方面，Apple Watch Series 12與Apple Watch Ultra 4預計連袂登場。業界評估，兩款新品皆著重於處理晶片效能提升、電池續航優化及健康偵測精準度進一步強化。智慧手表相關感測器與精密零組件業者訂單能見度大增，穩定貢獻第3季與第4季營收。

智慧家庭設備亦是下半年布局焦點，市場預期，蘋果將推行配備7吋顯示螢幕的全新智慧家庭樞紐Home Hub，並針對HomePod、HomePod mini與Apple TV 4K進行例行性晶片升級。隨著家庭生態系設備陸續更新，相關電路板與網通模組供應商皆可同步受惠。

發表會熱潮過後，下半年後續有新一代MacBook與iPad等多款運算裝置問世。法人分析，蘋果透過產品交錯發布策略，有效延長供應鏈拉貨效應，相關代工與零組件廠商自第3季至年底都能維持高檔運作，確保傳統旺季業績表現不淡，為全年營收做最後衝刺。

台積電作為蘋果先進製程晶片獨家代工夥伴，是新品潮主要受惠者。法人表示，新機核心處理器先進製程訂單全數入袋，加上產能利用率持續衝高，帶動先進封裝與晶圓代工營收維持高成長軌道。隨晶片投片量持續擴大，蘋果強勁的備貨需求奠定台積電下半年營收維持歷史高檔的堅實基礎。

組裝與零組件台廠同樣全面吃補，鴻海穩握iPhone高階與折疊機組裝重任，廣達受惠於Mac系列代工訂單，大立光憑藉技術優勢掌控高階鏡頭訂單。法人看好各大廠訂單隨備貨潮達頂峰，下半年營運值得期待。

蘋果 鴻海 廣達 iPhone

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