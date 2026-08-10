供給吃緊 MLCC掀追價搶料潮 國巨：愈來愈多客戶搶簽長約鎖料

AI需求強勁帶旺被動元件市況，積層陶瓷電容（MLCC）掀起追價搶料潮。業界傳出，有客戶為求取得足夠料源，不惜加價二、三倍向國巨（2327）、村田製作所等被動元件大廠要貨，形成價高者得的搶料氛圍，凸顯MLCC供需吃緊程度持續升高。

對此，國巨坦言，MLCC需求確實非常強勁，從產能利用率、客戶新專案到長約需求，都看到市場熱度持續升溫，尤其AI相關客戶為降低未來供應風險，有愈來愈多客戶希望提前鎖定產能。

業界分析，AI推升被動元件需求強勁，主要MLCC製造商訂單滿手、產能接近滿載，交期已拉長到12至16個月，大廠現有產能優先供應大型客戶，中小型客戶為取得足夠料源，只能加價搶貨，部分急單出價甚至是原價的二至三倍，只求能拿到貨。

國巨先前在法說會釋出被動元件供需轉強的觀點。預期本季標準品及特殊品產能利用率都將攀升，本季標準品產能利用率將由第2季約八成提高至九成以上，特殊品將維持九成以上高檔，整體產能利用率朝滿載靠攏。

因應客戶需求，國巨同步擴產，透過台灣高雄、大陸蘇州、越南及墨西哥等生產據點增加產能，隨相關設備陸續到位，新增產能將逐季開出。

另一項值得關注的變化是「客戶搶簽長約」，國巨說明，愈來愈多AI相關客戶希望透過長約，提前鎖定未來半年、甚至數年的被動元件供應，以降低供應鏈風險。

業界分析，當前全球大型MLCC廠產能配置，仍優先滿足大型客戶與長期合作夥伴，尤其AI伺服器、資料中心等高階應用快速放量，高容值、高可靠度產品需求大增，大型客戶通常具有較高的產能配置順位。

相較之下，中小型客戶可取得的貨源受到壓縮，一旦自身庫存不足，又擔心缺料影響終端出貨，只能透過更高價格爭取有限供給，也讓市場追價情緒升溫。

不只台灣被動元件廠感受到市況熱度，日系大廠同步看旺。

全球MLCC龍頭日商村田製作所近期大幅調高年度獲利預期，背後重要動能之一就是全球資料中心建置熱潮。

全球第三大MLCC廠太陽誘電也直言，AI伺服器需求超越原先預期，市場加速朝更高電容量產品發展，帶動MLCC使用量增加。