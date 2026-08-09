面板雙虎轉型　研調估2028年市占下降盼成關鍵少數

面板廠友達、群創積極轉型，投入微型發光二極體應用於光通訊共封裝模組、扇出型面板級封裝。研調機構認為，2027年液晶面板產業將是艱辛的一年，2028年面板雙虎液晶面板產能全球市占率將大幅下降，但仍有機會成為供應鏈中的關鍵少數。

台灣面板產業近20年來歷經幾次重大轉變。其中，美國司法部門自2006年起，調查台、日、韓面板廠涉嫌操縱面板價格，其後續影響直接衝擊台灣面板產業。

在傳出三星最早認罪並轉做污點證人下，2009年12月，美國司法部門認定面板業者在「水晶會議」（Crystal Meeting）中交換市場情報，並共謀操縱面板價格，宣布奇美電違反「反托拉斯法」，裁罰2.2億美元，奇美電隨後發布重訊表示「接受美司法部門裁決」，並在財報中認列損失。

美國司法部門在2012年對友達違反「反拖拉斯法」、操

縱面板價格，裁罰約5億美元，儘管當時友達堅不認罪，但奇美電及友達均有高階主管遭判刑，事隔多年也已繳交罰款結案。

面對產業大環境競爭激烈，奇美電、群創、統寶在2010年3月18日宣布「三合一」，加速整合台灣面板產業整體競爭力。不過面板雙虎後續面臨中國面板廠在政府扶植下，新廠一座接一座快速開出產能，且以低價競爭方式搶奪市場，至2017年，中國面板產能正式超越台、韓。

集邦科技資料顯示，2015年韓國、台灣、中國液晶面板

產能供給全球市占率，分別約38.5%、30.2%及23.8%；在當時韓廠將產能逐步轉移到有機發光二極體（OLED）面板，且中國面板廠在政府政策支持下急速擴張產能，至2016年中國液晶面板產能已躍居全球第2，韓國、中國、台灣液晶面板產能市占率分別為34.1%、30.1%、28.9%；到2017年，中國液晶面板產能市占率更一舉超過35%，成為全球液晶面板產能最大供應國。

由於台灣面板產業榮景不再，產業界深知必須轉型才能繼續賺錢。友達、群創在2017年後的法人說明會中，面對法人提問面板業景氣展望，常常都異口同聲地說要脫離「面板業景氣循環」，避免可能「賺一年、賠一年」的窘境。

友達、群創現階段已透過轉型逐步擺脫面板業景氣循環，研調機構預期，轉型過程將使台灣兩大面板廠在2028年的全球市占率大幅下降。

研調機構集邦科技指出，台廠從以往的「規模戰」轉向聚焦高附加價值的「精兵政策」，預估2028年群創、友達的液晶顯示器面板合計供給占比將跌破10%，液晶筆電面板供給減少至近20%，仍保持利潤的液晶電視面板供給比例則將維持約22%左右。

由於友達預期投入微型發光二極體（Micro LED）應用於共封裝光學模組（CPO）在2028年左右量產，群創的扇出型面板級封裝（FoPLP）也可能在2028年獲得進一步成果，因此，2027年面板雙虎在液晶面板市場的狀況格外受矚。

集邦科技（TrendForce）分析師陳巧慧表示，2027年液晶顯示器（LCD）產業確實還是面臨艱難的情況，不過以電視面板來看，尺寸持續放大；若考量電視、液晶顯示器、筆電面板整體產品利潤率，預估友達、群創會做一些產品結構調整，可能轉向提升電視面板的比重。

另外，台廠主攻液晶面板，韓廠主攻OLED面板，中國面板廠也擴大投入OLED。陳巧慧認為，雖然採用液晶面板的資訊電子（IT）產品，將面對來勢洶洶有機發光二極體（OLED）面板供應商競爭，但考量已有部分液晶面板產能在收斂，加上價格已落於低水位，且近兩年台廠積極處分一些運行較差的廠區，預估有助2027年的營運。

至於面板雙虎近期不斷賣廠的動作，友達及關係企業富采也在法說會表示，除帶來業外的處分利益外，也將投入更有利基的產品生產。

友達、群創近年已出售較低世代面板廠，國際數據資訊公司（IDC）研究經理周啟仁表示，友達5C廠、7A廠雖分屬5代、7代兩個不同世代，但這兩座工廠是雙子星工廠，緊靠在一起，仍可能會一起被賣掉。台廠在電視、液晶顯示器、筆電面板的市占率將會大幅變少，卻仍可成為品牌廠商面板供應鏈的關鍵少數。