晶圓廠趕工掀徵才狂潮 微影設備巨頭在台招募逾千人

台積電新竹和高雄2奈米晶圓廠成功量產，園區廠房周邊重型機具的引擎轟鳴聲仍不絕於耳。即使部分先進製程已邁入量產，周邊工程依舊日夜趕工，這是人工智慧（AI）浪潮席捲全球半導體供應鏈的真實縮影。

隨著護國神山台積電調高2026年資本支出為600億至 640億美元，並宣布在台規劃興建13座先進製程晶圓廠與先進封裝廠，龐大的擴產行動正推動周邊設備供應鏈邁向新一波高速成長。作為全球半導體微影設備龍頭，艾司摩爾（ASML）不僅要派駐大量工程團隊深耕客戶晶圓廠，自家在台的生產與組裝基地也急需補足產能。

「AI造成的供給與需求落差非常巨大，這需要整個半導體生態系攜手解決。」ASML副總裁暨台灣區總經理汪佳慧接受中央社記者專訪時，一針見血道出當下AI浪潮帶給產業供應鏈的不只是商機，更多是挑戰。

兩大面向看AI 從算力噴發到產品開發加速

全球半導體貿易統計組織（WSTS）預估，在AI基礎設施與高效能運算（HPC）推動下，2026年全球半導體營收可望突破1.655兆美元，2027年更有機會挑戰2.14兆美元大關。

汪佳慧分析，AI對於ASML帶來了兩層極具戰略意義的變革，其中一個是需求端的爆發。她表示，AI算力與高頻寬記憶體（HBM）需求呈幾何級數成長，直接帶動客戶對高階極紫外光（EUV）與浸潤式深紫外光（DUV）設備的強勁拉貨。

其次是技術端的賦能，汪佳慧說，ASML自身也積極導入 AI，除了投資法國AI團隊 Mistral AI，持有約11%股權，內部更有高達80至90個AI計畫同步進行，藉由生成式AI與運算模型加速設備軟體開發、產品設計及瑕疵檢測，大幅提升產品穩定度。

以客戶為導向，100%支持客戶，這是荷蘭總部給台灣ASML的首要任務；第2個任務是提升產出，ASML100%服務關鍵客戶與擴大產出。

去年自英特爾（Intel）轉戰 ASML的汪佳慧坦言，過去在英特爾服務的部門多面對consumer（消費者）與生態系賦能，而ASML則是純粹的B2B戰略型企業，「必須100%專注於服務客戶，精準滿足客戶對技術極限的苛刻要求。」

台灣對ASML的重要性不言而喻，最大的客戶就在台灣。汪佳慧說，ASML全球逾4.7萬名員工中，台灣即占了超過4700人（約10%）；ASML全球8座工廠，台灣有2座，一座在林口，一座在台南，目前新北第3座新廠也正緊鑼密鼓建置中。

隨著ASML宣示2027至2028年Low NA EUV與DUV微影設備產能將逐年調升30%，台灣團隊的負擔與責任也同步加重。目前台灣ASML每天有超過2000名工程人員駐紮在客戶的晶圓廠第一線，協助產線運作與效率優化。

「因應客戶加速擴產，我們光是支援晶圓廠裝機與產能維運，就需要再增加300至400人；林口與台南廠的組裝、測試與後勤支援，也需再補足300至400人。」因此，汪佳慧表示，台灣ASML今年決定打破原定招募600人的計畫，將大舉擴大徵才規模至1000人以上。

苦守寒窯的技術底蘊 徵才首重「學習敏捷力」

面對快速變革的AI時代，ASML究竟需要怎樣的人才。

汪佳慧笑稱，ASML過去像「苦守寒窯」般執著於微影技術的突破，工程團隊擁有極深的技術底蘊。然而在AI每週都有新進展的環境下，未來的半導體人才無法再用傳統單一的人格特質來定義。

「最關鍵的考量要素是『學習敏捷力』（LearningAgility）。」汪佳慧指出，AI工具能大幅助力技術開發，員工必須具備跨域靈活學習新事物的能力；同時，在極高不確定性與變動的環境中，領導者更須具備果斷制定決策的執行力。

針對外界擔心工作是否會被AI取代，汪佳慧認為，重點在於「會不會靈活運用AI」，只要具備跨領域的快速學習能力，自然能擺脫被淘汰的風險。

台灣ASML擁有來自全球30個國家的多元文化背景。汪佳慧強調，荷蘭總部十分重視員工的自我發展，致力營造開放且包容的職場環境，「在ASML，每個人的聲音都會被聽見，提出的想法都會被慎重討論。」她對於ASML是否能成功吸引人才，深具信心。

隨著ASML逐步將供應鏈從歐洲延伸至台灣，荷蘭總部也賦予台灣團隊擴展本土供應鏈的重任。在台積電等大廠持續帶動的半導體黃金年代下，ASML正在台灣築起一道結合技術、供應鏈與高階人才綿密網絡。