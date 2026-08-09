人才保衛戰要讓研發留台灣 半導體中心深化高階培育

三大科學園區內一座座晶圓廠、封裝廠拔地而起，AI熱潮帶動台灣半導體產業迎來新一波擴張，然而，產能急速擴充背後，人才供給已亮紅燈。國研院半導體中心主任劉建男直言，本土人力池達極限，除了向國外引才、留才，更須強化高階人才培育，讓先進研發繼續扎根台灣。

「我們還是缺人才」，台積電董事長魏哲家6月出席屏科半導體供應鏈專區聯合動土典禮，一句話道出台灣半導體產業共同面臨的挑戰。

國際半導體產業協會（SEMI）今年初首度發布年度會員調查，77.7%業者面臨國內招募困難。近年台積電、聯發科等大廠放寬徵才條件，不再只鎖定頂尖大學，也向私立大學、科技大學招手，科技業搶才戰線早已從畢業季提前至在校期間。

劉建男為陽明交通大學電機系教授，在學界深耕多年，去年10月接任台灣半導體研究中心主任。他接受中央社專訪時表示，高中生選讀理組比例提高，大學理工科系招生情況也很好，「但台灣就這麼多人，再怎麼努力，大概就是這些」，本土人才供給難以在短時間內大幅增加。

「最重要的是，研發一定要留在台灣，製造可以布局全球。」劉建男強調，高階研發人才是維持半導體競爭力的關鍵，這也是半導體中心目前培育重心。

半導體研發實作基地 育才量能國外難比擬

成立38年的國研院半導體中心，前身為台灣第一座半導體元件國家級實驗室，如今每年培育超過2200名碩、博士，為台灣半導體高階人才孕育的重要基地。

採訪當天，位在新竹科學園區內的半導體中心無塵室，近40名碩、博士生穿著無塵衣，穿梭於黃光室、蝕刻區、矽鍺磊晶區及前後段化學機械研磨區，埋頭進行初步驗證。

這座近3000平方公尺、24小時運作的無塵室，如同一座小型晶圓廠。半導體中心長期投入購置設備，也獲企業支持，過去台積電曾捐贈價值上億元的線上電子顯微鏡，協助中心提升產學研服務量能。

要支撐研發體系運作，背後所需資源相當可觀。半導體中心2處基地及全國晶片下線服務等，每年基本常態性維運經費共約新台幣10億元，如此規模的設備維護與運行成本，並非單一學校或新創公司所能負擔。

劉建男分析，中心具備完整驗證能力，各環節皆有對應儀器支援，使研究團隊不受限於單點測試，並讓碩、博士生接觸實作，縮短產學落差。同時，中心也協助業界進行概念驗證（POC），加速研發創新。

目前中心支援超過580個教授團隊進行前瞻技術研究，涵蓋約60所大學院校。劉建男說，「我們幫業界培育很多中階與高階工程師」，半導體中心向所有學校開放，不會因為經費或論文數量較少，就無法申請相關資源，「這是其他國家目前比較難做到」。

他回憶，過去接待國外訪團時，對方對中心開放申請模式感到非常驚訝。許多國家半導體資源有限，只能提供少數團隊使用；台灣在政府支持下，有研究需求者皆可提出申請，並以較低費用使用相關資源。

隨著半導體技術演進及產學研需求增加，半導體中心將新增據點，預計落腳台南沙崙。劉建男環顧四周後說，新竹基地的無塵室約20年前依8吋晶圓廠規格建置，已為元件製程奠定良好基礎；新據點將依新興技術發展規劃設備，擴大人才培育，為台灣半導體研發量能續添柴火。

培育博士布局前瞻研究 鞏固產業領先優勢

台灣若要維持半導體領先優勢，劉建男認為，不只是擴充研發量能，更要培養能引領技術突破的高階人才，而博士生正是其中重要一環。在他看來，碩、博士訓練存在明顯差異，碩士階段多在教師設定的題目下尋找解方；博士訓練則須自行發掘具價值的問題，投入前瞻研究，真正深入探索。

劉建男指出，目前碩士生進入業界，多從事開發（Development）工作，協助公司將可行的新技術實現與量產，但若要進一步走在世界前端，挑戰尚未被突破的技術，「到了那個階段，博士訓練帶來的差別就會顯現」。

然而，在少子化衝擊下，學生總數持續減少，加上業界需求大，薪資水準不錯，許多人碩士畢業後便選擇投入產業，博士招生困難已是台灣學界多年的痛點。

「如果希望先進研發留台灣，企業用博士生的比例應該提高。」劉建男直言，不能只靠學界提供獎學金，企業也須提出明確的職涯誘因。他以台積電為例，博士畢業生進入公司後，職等比碩士高2級，可省下約7、8年的升遷時間，對學生具有一定吸引力。

從學位、實習到就業 一條龍模式助國際人才留台

「台灣少子化趨勢難逆轉，一定得從國外找人進來補充。」劉建男上半年已飛往歐洲3次，積極拓展國際合作。他笑說，「現在很多外國人想學半導體，我們中心就滿受歡迎」。相較單一學校，半導體中心串聯數十所學校資源，更能協助國際夥伴精準媒合。

目前半導體中心承接外交部「歐洲青年半導體訓練計畫」，自2024年推動至今，已吸引近350名歐洲青年與專業人士來台參訓，今年預計再培訓188人。劉建男指出，歐洲學員基礎知識深厚，以台灣作為訓練基地，可補足半導體實作經驗，未來回到母國後，有機會投入當地台廠，形成國際人才培育鏈。

不過，訓練並非終點，如何讓國際人才留在台灣、進入產業界，正是迫切課題。劉建男坦言，「不希望只是純幫忙，要讓他們留在我們業界」，半導體中心正與部分學校洽談，希望將外籍生訓練機制與大學招收國際學生制度串聯，學生來台受訓後，若對台灣環境有興趣，可攻讀研究所，甚至畢業後留台工作。

他認為，應建立「學位、實習到就業」一條龍模式，由學校提供基礎理論教育，半導體中心強化實作訓練，再由企業提供就業機會，讓國際人才對接產業端，「要想辦法留得住人，我幫你訓練好，也幫你找工作，這是最直接的方式」。