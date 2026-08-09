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聯強、佳世達、中磊 前瞻營運

經濟日報／ 記者黃晶琳吳凱中／台北報導

聯強（2347）、佳世達（2352）及中磊（5388）法說會將於10、11日相繼登場，市場關注，聯強下半年營運展望，以及商用加值與半導體兩大核心業務是否能維持強勁動能。

聯強10日召開法說會，受惠企業AI投資持續擴大，今年第2季稅後純益39.09億元，年增197.3%，每股純益為2.34元。聯強看好今年營收、獲利都有不俗表現。

佳世達亦10日舉行法說會，隨集團今年釋出全力衝刺AI伺服器業務，市場關注，佳世達相關業務訂單進展。

中磊則是11日舉行法說會，預期董事長王煒及總經理林斌將對產業景氣及趨勢釋出最新看法。

聯強 佳世達 中磊

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