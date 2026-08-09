聯強、佳世達、中磊 前瞻營運

鴻海、和碩、華碩及臻鼎-KY等AI伺服器供應鏈法說會將於本周登場，市場關注鴻海AI伺服器機櫃與iPhone業務展望，隨著AI伺服器出貨放量，加上蘋果新款iPhone在9月發表助攻下，鴻海單月營收未來有機會叩關兆元。

2026-08-09 00:54