聽新聞
0:00 / 0:00
聯強、佳世達、中磊 前瞻營運
聯強（2347）、佳世達（2352）及中磊（5388）法說會將於10、11日相繼登場，市場關注，聯強下半年營運展望，以及商用加值與半導體兩大核心業務是否能維持強勁動能。
聯強10日召開法說會，受惠企業AI投資持續擴大，今年第2季稅後純益39.09億元，年增197.3%，每股純益為2.34元。聯強看好今年營收、獲利都有不俗表現。
佳世達亦10日舉行法說會，隨集團今年釋出全力衝刺AI伺服器業務，市場關注，佳世達相關業務訂單進展。
中磊則是11日舉行法說會，預期董事長王煒及總經理林斌將對產業景氣及趨勢釋出最新看法。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Galaxy Z Fold8 Ultra開箱！摺痕退散、多工效能 同時爽玩Pokemon GO、Pikmin Bloom
📢Sony 1000X THE COLLEXION耳機開箱！工地實測降噪效果 空間音訊秒置身電影院
📢電商平台買「全新庫存機」踩雷！電池循環44次還帶維修紀錄 網揭無良賣家手法
📢 Apple Pay、信用卡搭北捷「只扣1元」是沒刷到嗎？官方曝扣款規則秒懂
📢國家級「行動斷網」演習完整指引！NCC揭3重點：勿用手機處理重要工作
📢 LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。